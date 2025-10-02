ΡΑΜΠΑΤ.- Σε τουλάχιστον 286 ανέρχονται οι τραυματίες κατά τις συγκρούσεις νεαρών αντικυβερνητικών διαδηλωτών με αστυνομικούς την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Μαρόκου Ραμπάτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις συγκρούσεις αυτές συνελήφθησαν τουλάχιστον 409 άτομα. Οι προχτεσινές διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Μαρόκο, με νέους (κυρίως) να καταγγέλλουν τις «λανθασμένες προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Το νεολαιίστικο κίνημα, χωρίς κεντρικό ηγέτη, εκφράζει την οργή του κυρίως (αλλά όχι μόνο) για τις απαράδεκτες συνθήκες σε νοσοκομεία και σχολεία.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας και λαϊκής παράδοσης στον κόσμο, το Oktoberfest στο Μόναχο, παρέμεινε χθες κλειστό μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, καθώς η αστυνομία εντόπισε εκρηκτικά σε κατοικία στο βόρειο τμήμα της πόλης, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κτίριο πυρπολήθηκε στο πλαίσιο οικογενειακής διαμάχης, με ένα άτομο να βρίσκεται νεκρό και άλλο ένα να αγνοείται, χωρίς να εκτιμάται ότι κινδυνεύει.