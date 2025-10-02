Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΡΑΜΠΑΤ.- Σε τουλάχιστον 286 ανέρχονται οι τραυματίες κατά τις συγκρούσεις νεαρών αντικυβερνητικών διαδηλωτών με αστυνομικούς την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Μαρόκου Ραμπάτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις συγκρούσεις αυτές συνελήφθησαν τουλάχιστον 409 άτομα. Οι προχτεσινές διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Μαρόκο, με νέους (κυρίως) να καταγγέλλουν τις «λανθασμένες προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Το νεολαιίστικο κίνημα, χωρίς κεντρικό ηγέτη, εκφράζει την οργή του κυρίως (αλλά όχι μόνο) για τις απαράδεκτες συνθήκες σε νοσοκομεία και σχολεία.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας και λαϊκής παράδοσης στον κόσμο, το Oktoberfest στο Μόναχο, παρέμεινε χθες κλειστό μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, καθώς η αστυνομία εντόπισε εκρηκτικά σε κατοικία στο βόρειο τμήμα της πόλης, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κτίριο πυρπολήθηκε στο πλαίσιο οικογενειακής διαμάχης, με ένα άτομο να βρίσκεται νεκρό και άλλο ένα να αγνοείται, χωρίς να εκτιμάται ότι κινδυνεύει.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το κράτος - δολοφόνος σφίγγει τον κλοιό στην Πόλη της Γάζας
Πρωτόγνωρη η μαζική απεργία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό
Τύμπανα πολέμου για τις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Μόνιμη παρουσία αμερικανικών drones για «διατήρηση της σταθερότητας»
 Δημοσιονομική παράλυση και συμφωνία κυβέρνησης με φαρμακοβιομηχανία
 Νέα δημοσιεύματα για στρατιωτική επιχείρηση από τις ΗΠΑ
 Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης
Δυνατές στιγμές στο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»
 Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους με Γερμανία και Λιθουανία
 Απεργίες σχεδιάζουν οι πιλότοι της «Lufthansa»
 Τριήμερες επαφές του ΥΠΕΞ της Β. Κορέας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ