ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ.- Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν χτες μετά από έκρηξη βόμβας στην πακιστανική πόλη Κουέτα, σε χώρο στάθμευσης κοντά σε εκδήλωση για την επέτειο από τον θάνατο ενός - σύμφωνα με τις αρχές - εθνικιστή ηγέτη. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό, που πιθανολογείται να ήταν βομβιστική επίθεση.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Καταστροφικές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κυριακή το ορεινό χωριό Μάρα του δυτικού Σουδάν κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του, καθώς προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, θάβοντας ζωντανούς πάνω από 1.000 ανθρώπους.

ΠΑΡΙΣΙ.- Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χτες το απόγευμα στη Γαλλία άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 ανθρώπους. Το περιστατικό συνέβη στη Μασσαλία, σε περιοχή κοντά στο παλιό λιμάνι η οποία θεωρείται κέντρο διακίνησης ναρκωτικών.

    

