Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Τη βελτίωση των άσχημων συνθηκών κράτησης παράτυπων μεταναστών που κρατούνται από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης σε κτίριο του Μανχάταν διέταξε χτες ο ομοσπονδιακός δικαστής, Λούις Κάπλαν, κατόπιν προσφυγής οργάνωσης αρωγής στους μετανάστες. Εδώ και εβδομάδες αστυνομικοί περιμένουν καθημερινά, μασκοφορεμένοι, στην έξοδο αίθουσας όπου τελούνται ακροαματικές διαδικασίες, για να συλλάβουν μετανάστες, που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται ενώπιον δικαστικών για να εξεταστούν τα αιτήματά τους, ιδίως να τους χορηγηθεί άσυλο. Συνήγοροι μεταναστών λένε πως στην ουσία οι αρχές τούς στήνουν «παγίδα».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Μία 16χρονη και δύο αγόρια 14 και 15 ετών συνελήφθησαν στο Κεντ για τον φόνο ενός 49χρονου. Ως ύποπτη συνεργός συνελήφθη και μία 12χρονη.

    

ΚΟΣΜΟΣ
