Τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην ποδοσφαιρική Women's Super League κατέκτησε και μαθηματικά ο ΠΑΟΚ, νικώντας 1-0 τον ΟΦΗ στην Κρήτη για την 23η αγωνιστική. Ετσι, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 55 βαθμούς, αύξησε στους 10 τη διαφορά του από τη 2η ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο εκτός έδρας, και «κλείδωσε» τον τίτλο. Είναι η 20ή κατάκτηση για τον ΠΑΟΚ σε συνολικά 36 σεζόν που πραγματοποιείται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, από το 1990 μέχρι σήμερα, κάτι που τον καθιστά μακράν πολυνίκη του θεσμού, καθώς η 2η στη σχετική λίστα Δόξα Πειραιά έχει 4 τίτλους. Μάλιστα αυτός ήταν ο 11ος τίτλος για τον ΠΑΟΚ στις τελευταίες 12 διοργανώσεις, με τις «ασπρόμαυρες» να επιστρέφουν στην κορυφή μετά από απουσία ενός χρόνου, καθώς πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
Στους ρυθμούς του προκριματικού γύρου της 1ης κατηγορίας του World Cup, στο Ρότερνταμ από 1η έως 6 Μάη, κινείται η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών. Οι αγώνες θα κρίνουν τις θέσεις πρόκρισης για την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σίδνεϊ τον Ιούλη. Η Εθνική, η οποία κατέχει και τον τίτλο στον θεσμό μετά την περσινή της επιτυχία, θα βρεθεί στον 1ο εκ των 2 ομίλων της διοργάνωσης, μαζί με Ιταλία, Αυστραλία και την «οικοδέσποινα» Ολλανδία. Στον 2ο όμιλο βρίσκονται ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία.
Μπάσκετ: Στο «τιμόνι» του Αθηναϊκού ο Ζούρος
Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε συμφωνία με τον Ηλία Ζουρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ετσι, ο 60χρονος τεχνικός μετά από 40 χρόνια αφήνει τον χώρο του μπάσκετ ανδρών και αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα. Ο Ζούρος θα αντικαταστήσει στον πάγκο της ομάδας του Βύρωνα την Στέλλα Καλτσίδου, με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, με εγχώριο νταμπλ και παρουσία στον τελικό του Εurocup.