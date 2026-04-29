ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σφράγισε τον τίτλο ο ΠΑΟΚ στη WSL

Αλλα αποτελέσματα: Νέες Ατρομήτου - Αστέρας Τρίπολης 0-4, Παναθηναϊκός - Κηφισιά 2-0, Τρίκαλα 2011 - Βόλος 2004 1-1.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 55, ΑΕΚ 45, Αστέρας Τρίπολης 48, ΟΦΗ 43, Παναθηναϊκός 42, ΡΕΑ 38, Αγία Παρασκευή 37, ΝΠΣ Βόλος 32, Οδυσσέας Μοσχάτου 31, Κηφισιά 24, Τρίκαλα 2011 14, Νέες Ατρομήτου 13, Βόλος 2004 10, Αχαρναϊκός -9 (έχει αποσυρθεί).

Πόλο: Στους ρυθμούς του World Cup η Εθνική

Τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην ποδοσφαιρική Women's Super League κατέκτησε και μαθηματικά ο ΠΑΟΚ, νικώντας 1-0 τον ΟΦΗ στην Κρήτη για την 23η αγωνιστική. Ετσι, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 55 βαθμούς, αύξησε στους 10 τη διαφορά του από τη 2η ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο εκτός έδρας, και «κλείδωσε» τον τίτλο. Είναι η 20ή κατάκτηση για τον ΠΑΟΚ σε συνολικά 36 σεζόν που πραγματοποιείται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, από το 1990 μέχρι σήμερα, κάτι που τον καθιστά μακράν πολυνίκη του θεσμού, καθώς η 2η στη σχετική λίστα Δόξα Πειραιά έχει 4 τίτλους. Μάλιστα αυτός ήταν ο 11ος τίτλος για τον ΠΑΟΚ στις τελευταίες 12 διοργανώσεις, με τις «ασπρόμαυρες» να επιστρέφουν στην κορυφή μετά από απουσία ενός χρόνου, καθώς πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.

Στους ρυθμούς του προκριματικού γύρου της 1ης κατηγορίας του World Cup, στο Ρότερνταμ από 1η έως 6 Μάη, κινείται η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών. Οι αγώνες θα κρίνουν τις θέσεις πρόκρισης για την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σίδνεϊ τον Ιούλη. Η Εθνική, η οποία κατέχει και τον τίτλο στον θεσμό μετά την περσινή της επιτυχία, θα βρεθεί στον 1ο εκ των 2 ομίλων της διοργάνωσης, μαζί με Ιταλία, Αυστραλία και την «οικοδέσποινα» Ολλανδία. Στον 2ο όμιλο βρίσκονται ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία.

Μπάσκετ: Στο «τιμόνι» του Αθηναϊκού ο Ζούρος

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε συμφωνία με τον Ηλία Ζουρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ετσι, ο 60χρονος τεχνικός μετά από 40 χρόνια αφήνει τον χώρο του μπάσκετ ανδρών και αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα. Ο Ζούρος θα αντικαταστήσει στον πάγκο της ομάδας του Βύρωνα την Στέλλα Καλτσίδου, με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, με εγχώριο νταμπλ και παρουσία στον τελικό του Εurocup.