Απαιτείται έκτακτη ενίσχυση για τη συντήρηση και λειτουργία των κολυμβητηρίων

Την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα κολυμβητήρια όλης της χώρας, που η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας τους έχει περάσει στους δήμους χωρίς να έχει εξασφαλιστεί από το αρμόδιο υπουργείο η αντίστοιχη χρηματοδότηση, ανέδειξε η βουλευτής του ΚΚΕκατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος στη Βουλή. Τόνισε ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, πολεμικής οικονομίας και πολεμικής εμπλοκής, με το κόστος να έχει εκτοξευτεί, οι δήμοι οδηγούνται σε οικονομικό στραγγαλισμό για να συντηρήσουν τα κολυμβητήρια ή στη μετακύλιση του κόστους στα ίδια τα σωματεία, δηλαδή στους γονείς των αθλητών.

Οπως ανέδειξε η βουλευτής του ΚΚΕ, το συνολικό κόστος για τη συμμετοχή στα αθλητικά σωματεία είναι απαγορευτικό για την πλειοψηφία των οικογενειών, αφού οι γονείς πληρώνουν και για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αγώνες, και για τη μεταφορά και διαμονή όταν είναι εκτός έδρας. Υπογράμμισε μάλιστα πως σήμερα το κολύμπι και κυρίως η εκμάθησή του, σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα και έχει 300 πνιγμούς τον χρόνο, έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια, και πως το πρόγραμμα εκμάθησης στα σχολεία, που θα αφορούσε παιδιά Γ' και Δ' Δημοτικού, στην καλύτερη των περιπτώσεων υπολειτουργεί.

Με βάση τα παραπάνω, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει έκτακτο κονδύλι σε δήμους που θα αφορά αποκλειστικά το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για τα κολυμβητήρια, ώστε να απαλλαγούν τα σωματεία και οι γονείς από το κόστος και να μειωθεί η μηνιαία συνδρομή.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Β. Σπανάκης, στη γνωστή κυβερνητική λογική του εξωραϊσμού της πραγματικότητας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δίνει χρήματα για τα κολυμβητήρια, την ίδια στιγμή που οι δήμοι καταγγέλλουν την υποχρηματοδότηση και στενάζουν κάτω από το υψηλό κόστος των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιχείρησε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι με την πολιτική της αναγκάζει τις λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν αδρά την αθλητική δραστηριότητα των παιδιών τους, επικαλούμενος μεμονωμένες περιπτώσεις σε περιοχές που έχουν λάβει χρηματοδότηση για έργα ανακαίνισης. Μάλιστα επέρριψε ευθύνες στους δήμους, λέγοντας ότι πρέπει να καταθέσουν αιτήματα και προτάσεις για να τους δοθούν τα αντίστοιχα κονδύλια, ενώ επικαλέστηκε και τη διαδικασία προσκλήσεων διαγωνισμών για να προχωρήσουν τα αιτήματα.

Την ανάγκη να καταβληθεί έκτακτο κονδύλι στους δήμους για τη συντήρηση και λειτουργία των κολυμβητηρίων, πέρα από αυτό που είναι απαραίτητο για την ανακαίνισή τους, τόνισε στη δευτερολογία της η Β. Δάγκα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να στρώσει το έδαφος για την παράδοση της συντήρησης και της λειτουργίας τέτοιων υποδομών σε ιδιώτες. Επεσήμανε δε ότι εξαιτίας της υποστελέχωσης των δήμων, λόγω της υποχρηματοδότησης, υπάρχουν αθλητικά σωματεία που προσλαμβάνουν προσωπικό καθαριότητας και το πληρώνουν από τις συνδρομές των μελών τους, γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό στους δήμους. Υπογράμμισε τέλος την ανάγκη εξασφάλισης του φυσικού αερίου και της θέρμανσης των κολυμβητηρίων, καθώς το κόστος έχει εκτοξευτεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.