VOLLEYLEAGUE

Παρέμεινε ο Φοίνικας Σύρου

Την παρουσία του στη Volleyleague ανδρών και την επόμενη σεζόν εξασφάλισε ο Φοίνικας Σύρου, μετά τη δήλωση αδυναμίας του Ηρακλή να συμμετάσχει στο μπαράζ ανόδου που θα έκρινε μια θέση στην κατηγορία. Ο Φοίνικας οδηγήθηκε αρχικά στο μπαράζ, ως τελευταίος στο γκρουπ των πλέι άουτ ενώ ο Ηρακλής κατέλαβε την 3η θέση στην Pre League, δεύτερη κατηγορία.

Από τα πλέι άουτ την παραμονή κέρδισαν Κηφισιά και Φλοίσβος, ενώ μετά την απόφαση της Λίγκας για αύξηση των ομάδων την επόμενη σεζόν (12 από 10), από την Pre League προβιβάστηκαν το Ρέθυμνο, που πήρε την πρωτιά στην κατηγορία, και ο 2ος Αρης.