FIBA EUROPE CUP

Η ώρα του τροπαίου για τον ΠΑΟΚ

Εχοντας στις «βαλίτσες» του τη νίκη με 6 πόντους διαφορά στο πρώτο ματς στην Πυλαία, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί απόψε το τρόπαιο του FIBA Europe Cup με αντίπαλο την Μπιλμπάο στη Χώρα των Βάσκων, στον δεύτερο τελικό (21.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Η νίκη με 79-73 στον πρώτο τελικό έχει δώσει στον «Δικέφαλο του Βορρά» προβάδισμα απέναντι στην αντίπαλό του, που είναι η κάτοχος του τροπαίου στη διοργάνωση. Απόψε καλείται είτε να νικήσει ξανά είτε να ηττηθεί με διαφορά μέχρι 5 πόντους, ώστε να φτάσει στην κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην Ιστορία του, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ετσι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άτυπη ρεβάνς για την ήττα του από την Μπιλμπάο στους περσινούς τελικούς της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να εμφανιστεί στον αποψινό δεύτερο τελικό με άριστη ψυχολογία, τόσο λόγω της νίκης του στο πρώτο ματς όσο και χάρη στην κατάκτηση της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο της Basket League, που μεσολάβησε. Ο τεχνικός της ομάδας Παντελής Μπούτσκο έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.

Στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα ο Ελληνας τεχνικός έκανε λόγο για μία ακόμα δύσκολη μάχη για τον ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τη νίκη στο πρώτο ματς, τίποτα δεν έχει κριθεί. Εξήγησε ότι ο αποψινός δεύτερος τελικός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, γι' αυτό τόσο η δική του ομάδα όσο και η γηπεδούχος είναι υποχρεωμένες να κάνουν αλλαγές στην τακτική του. Σε κάθε περίπτωση, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του θα αντεπεξέλθουν και αυτήν τη φορά στις απαιτήσεις της αποστολής τους.