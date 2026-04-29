Για 7η φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος και 5η συνεχόμενη Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον τίτλο στη Handball Premier ανδρών, καθώς αποτελούν το ζευγάρι και της φετινής σειράς τελικών. Η «Ενωση» πήρε την πρόκριση νικώντας 2-1 τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, και κάνοντας το 2-1 στη σειρά, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εδώ και μέρες «καθαρίσει» με 2-0 τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.
Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στις 3 νίκες, με τον Ολυμπιακό ως 1ο της κανονικής περιόδου να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Η σειρά των τελικών ξεκινά την Παρασκευή 1η Μάη, με το πρώτο ραντεβού των δύο αντιπάλων, στο κλειστό της Ηλιούπολης.