ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Το ... γνωστό ραντεβού στους τελικούς

Για 7η φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος και 5η συνεχόμενη Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον τίτλο στη Handball Premier ανδρών, καθώς αποτελούν το ζευγάρι και της φετινής σειράς τελικών. Η «Ενωση» πήρε την πρόκριση νικώντας 2-1 τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, και κάνοντας το 2-1 στη σειρά, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εδώ και μέρες «καθαρίσει» με 2-0 τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στις 3 νίκες, με τον Ολυμπιακό ως 1ο της κανονικής περιόδου να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Η σειρά των τελικών ξεκινά την Παρασκευή 1η Μάη, με το πρώτο ραντεβού των δύο αντιπάλων, στο κλειστό της Ηλιούπολης.