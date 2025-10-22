ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Φώλιασαν» στην κορυφή της SL oι «Δικέφαλοι»

Διατηρούνται στην κορυφή της ποδοσφαιρικής Super League γυναικών ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μετά τις νίκες τους στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με τις οποίες συνέχισαν την αήττητη πορεία τους. Η πρωταθλήτρια «Ενωση» σε ένα συναρπαστικό ματς έφυγε αλώβητη από την Κρήτη, επικρατώντας 3-1 της ΡΕΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ έφτασε σε επιβλητική εντός έδρας νίκη 12-0 απέναντι στις Νέες Ατρόμητου. Στο κατόπι των «Δικεφάλων» παραμένει ο Αστέρας Τρίπολης, που νίκησε 4-2 τον Βόλο εντός έδρας. Αλλα αποτελέσματα: Τρίκαλα - Παναθηναϊκός 0-4, Κηφισιά - Οδυσσέας Μοσχάτου 1-1, ΟΦΗ - Αχαρναϊκός 3-0 (άνευ αγώνα). Αναβλήθηκε το Βόλος 2004 - Αγία Παρασκευή. Στη βαθμολογία προηγούνται ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας από 15 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Αστέρας Τρίπολης με 12 και η Κηφισιά και ο ΟΦΗ με 10.

Μπάσκετ: Παραμένει πρωτοπόρος στην Α1 μπάσκετ γυναικών ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για την 3η αγωνιστική νίκησε 93-75 τον Πρωτέα στη Βούλα. Στο κυνήγι των «πρασίνων» παρέμειναν ο Αθηναϊκός (επικράτησε 72-51 της Νέας Ιωνίας) και ο Πανσερραϊκός (71-47 τον Αμύντα), ενώ σημαντικό «διπλό» πήρε ο Ολυμπιακός, 90-67 τον Παναθλητικό. Τέλος, στα Γιάννενα ο ΠΑΣ χωρίς προβλήματα νίκησε 95-67 τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς και ακολουθούν Αθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχοντας από 5.

Χάντμπολ: Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο γυναικείο χάντμπολ διεκδικούν σήμερα Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ, που κοντράρονται στον τελικό του Super Cup, στο Φιλίππειο κλειστό γυμναστήριο της Βέροιας (17.00 - ΕΡΤ2 Sports). Ο αγώνας αποτελεί «ριμέικ» του περσινού τελικού της διοργάνωσης, ενώ οι δύο ομάδες αποτέλεσαν επίσης το ζευγάρι των περσινών τελικών της Α1 αλλά και σ' αυτόν του Κυπέλλου. Ολα τα τρόπαια κατέληξαν στην ομάδα της Νέας Ιωνίας, η οποία έκανε το τρεμπλ.

Πόλο: Παραμένει πειραιώτικη υπόθεση η κορυφή της βαθμολογίας στη Waterpolo League Γυναικών, με Ολυμπιακό και Εθνικό να έχουν κάνει το 4 στα 4. Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής: Εθνικός - ΝΟ Ρεθύμνου 28-4, ΠΑΟΚ - ΝΟ Βουλιαγμένης 11-19, ΝΕ Πατρών - ΝΟ Πατρών 15-8, ΝΟ Χανίων - Αλιμος 11-14, Γλυφάδα - Ολυμπιακός 12-18. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται απόψε στις 21.30 με το ματς Ηλιούπολη - Πανιώνιος. Στη βαθμολογία προηγούνται Ολυμπιακός και Εθνικός, έχοντας από 12 βαθμούς, και ακολουθεί η Βουλιαγμένη με 9.