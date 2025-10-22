EUROLEAGUE

Ανοίγει τον δρόμο για αγώνες στο Ισραήλ

Eurokinissi

Στο πνεύμα της μεροληπτικής τακτικής και του «χαϊδέματος» των ισραηλινών ομάδων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στις αθλητικές διοργανώσεις, παρά τη γενική κατακραυγή για τη γενοκτονία στην Γάζα από το κράτος - δολοφόνο, η Euroleague χθες προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, με τα μέλη της κλειστής Λίγκας να ανοίγουν τον δρόμο για επιστροφή των εντός έδρας αγώνων των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες, έστω και υπό προϋποθέσεις. Θυμίζουμε ότι τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αποτελεί μόνιμο μέλος της Λίγκας, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ, που φέτος συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους σε ουδέτερο έδαφος, και συγκεκριμένα σε Βελιγράδι και Σόφια αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της Λίγκας, οι ομάδες - μέτοχοι συμφώνησαν να επαναξιολογήσουν την κατάσταση την 1η Νοέμβρη και, αν μέχρι την 1η Δεκέμβρη έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις και υποσχέσεις, χωρίς να έχουν υπάρξει εχθροπραξίες, τότε είναι πολύ πιθανό Χάποελ και Μακάμπι να ξαναρχίσουν να δίνουν στο Τελ Αβίβ τα εντός έδρας ματς τους για τη διοργάνωση. Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι σε περίπτωση οριστικής έγκρισης η απόφαση θα αφορά και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, που αγωνίζεται στη δεύτερη διοργάνωση της Λίγκας, το Eurocup.

Η απόφαση είναι φανερό ότι έχει να κάνει με εμπορικά ζητήματα (π.χ. διαμαρτυρίες χορηγών, απώλειες εσόδων) αλλά και με άλλους σχεδιασμούς, που οδηγούν τη Euroleague να προσανατολίζεται στην ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος των ισραηλινών ομάδων, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο που οι σχεδιασμοί από πλευράς της FIΒA και του NBA για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής διοργάνωσης φαντάζει η πιο σοβαρή απειλή για τις διοργανώσεις της Euroleague μέχρι σήμερα.

Το βολικό δεδικασμένο

Η απόφαση της Euroleague έρχεται άλλωστε σε μια στιγμή που στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κορυφώνονται οι φωνές διαμαρτυρίας οι οποίες ζητούν την αποβολή των ισραηλινών ομάδων, εξαιτίας του συνεχιζόμενου εγκλήματος στη Γάζα. Παρ' όλα αυτά, πριν λίγες βδομάδες FIFA και UEFA, με άλλοθι το σχέδιο Tραμπ, απέφυγαν να προχωρήσουν σε κυρώσεις σε βάρος των ισραηλινών ομάδων, όπως έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. σε βάρος των ρωσικών.

Είναι πλέον προφανές ότι τα νέα δεδομένα δημιουργούν ...κατάλληλο και βεβαίως άκρως βολικό δεδικασμένο, προκειμένου να επεκταθεί η επιστροφή των εντός έδρας αγώνων των ισραηλινών ομάδων και σε άλλα αθλήματα και διοργανώσεις.