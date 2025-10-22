Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Δοκιμάζεται στο Βίλνιους ο Προμηθέας

Με τον αέρα του 2 στα 2 που έχει κάνει μέχρι στιγμής και της 1ης θέσης στην οποία βρίσκεται στον 1ο όμιλο του FIBA Champions League, ο Προμηθέας δοκιμάζεται σήμερα στο Βίλνιους της Λιθουανίας με αντίπαλο τη Ρίτας για την 3η αγωνιστική (19.30 - Cosmote Sport 4). Στόχος των Πατρινών είναι να φτάσουν σε νέα νίκη, που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση στον επόμενο γύρο και παράλληλα θα τους διατηρήσει σε τροχιά κατάκτησης της πρωτιάς στον όμιλο, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να χρειάζεται η ελληνική ομάδα να μπλέξει με αγώνες πλέι οφ. Στο άλλο σημερινό ματς του ομίλου, την ίδια ώρα, η Χαϊδελβέργη υποδέχεται στη Γερμανία τη Λέγκια Βαρσοβίας. Η βαθμολογία: Προμηθέας 4, Χαϊδελβέργη 3, Ρίτας 3, Λέγκια 2.

    

