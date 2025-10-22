ΠΣΑΠΠ

Στο πλευρό των έξι παικτών της Καβάλας

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την ενέργεια της ΠΑΕ Καβάλας να αποδεσμεύσει μονομερώς 6 παίκτες της ομάδας, μετά τη βαριά ήττα 6-0 από τη Νίκη Βόλου για τον 1ο όμιλο της Super League 2, εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών - Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Να σημειωθεί ότι μετά τη γενική κατακραυγή για την κίνησή της, η ΠΑΕ Καβάλας σε νεότερη ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι ανακαλείται η απόφαση αποδέσμευσης των έξι παικτών, όμως θα τους επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Στην ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΠΠ στέκεται στο πλευρό των έξι ποδοσφαιριστών της Καβάλας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι κανείς δεν μπορεί να σπιλώνει ποδοσφαιριστές με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις, ούτε ανέχεται τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς και άλλες τέτοιες πρακτικές ενάντια στα μέλη του.

«Ο ΠΣΑΠΠ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε τέτοια συμπεριφορά. Η προστασία της προσωπικής, αθλητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των ποδοσφαιριστών είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη», καταλήγει η ανακοίνωση.