Βαριά ήττα 6-1 γνώρισε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα
Ας σημειωθεί ότι εκτός από το έτσι κι αλλιώς δύσκολο έργο που είχαν κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό τους, οι «ερυθρόλευκοι» υποχρεώθηκαν να αγωνιστούν από το 57' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Εσε (2η κίτρινη), κάτι που έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα γι' αυτούς. Πάντως οι πρωταθλητές Ελλάδας εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ, τόσο για τη φάση της αποβολής όσο και για το πέναλτι που κέρδισε η Μπαρτσελόνα λίγο μετά.
Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά συνολικά δεν κατάφερε να απειλήσει με αξιώσεις, ενώ, αν και εμφανώς προσηλωμένος στα αμυντικά πλάνα, όπως και στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ δεν απέφυγε τα λάθη. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι «μπλαουγκράνα» και με πρωταγωνιστή τον Φερμίν προηγήθηκαν 2-0, ενώ είχαν ευκαιρίες και για άλλα γκολ μέχρι το ημίχρονο. Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, μείωσε με εύστοχο πέναλτι του Ελ Κααμπί και έδειξε διάθεση να πιέσει ακόμα περισσότερο, ωστόσο η αποβολή του Εσε άλλαξε τις ισορροπίες, με την Μπαρτσελόνα να κυριαρχεί πλήρως στη συνέχεια και να φτάνει στο ευρύ σκορ της νίκης της.
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα (52' Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Εσε, Τσικίνιο (28' Νασιμέντο), Ποντένσε (75' Ταρέμι), Ζ. Μαρτίνς (46' Moυζακίτης), Ελ Κααμπί (75' Γιάρεμτσουκ).