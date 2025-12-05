ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην αναμονή για την τετράδα και τα πλέι οφ

Eurokinissi

Το «τοπίο» σχετικά με τις ομάδες που θα συνεχίσουν την πορεία τους στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας ξεκαθαρίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του μετά την 4η αγωνιστική της League Phase, με την οποία έπεσε η αυλαία της νεοσύστατης κύριας φάσης της διοργάνωσης. Παραμένουν βέβαια εκκρεμότητες με αναμετρήσεις που είχαν αναβληθεί τις προηγούμενες αγωνιστικές, κάτι που διατηρεί ανοιχτή υπόθεση κάποιες σημαντικές θέσεις. Θυμίζουμε ότι εκκρεμούν οι αναβληθέντες αγώνες Ολυμπιακός - Ηρακλής, Καβάλα - Παναθηναϊκός και Μαρκό - ΠΑΟΚ, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων της Super League, και έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 17 Δεκέμβρη.

Μετά την 4η αγωνιστική, με το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να αφήνει Αρη και ΠΑΟΚ ισόπαλους 1-1 και με τη λευκή ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο ανάμεσα σε Ηρακλή και Παναιτωλικό, 10 ομάδες οριστικοποίησαν τη συνέχειά τους στον θεσμό: Λεβαδειακός, Αρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός.

Ανοιχτή η τετράδα

Οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα διατηρούν ανοιχτή τη συμπλήρωση της πρώτης τετράδας, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού. Μέχρι στιγμής οι μόνες σίγουρες ομάδες είναι ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, που έχοντας κάνει το 4 στα 4 στη League Phase έχουν ήδη κλείσει θέση στα προημιτελικά και τώρα αναμένουν να δουν την τελική τους θέση, ενόψει των διασταυρώσεων στα προημιτελικά. Την ίδια στιγμή, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχοντας από έναν αγώνα λιγότερο, αλλά και ο Αρης, που κατέλαβε την 3η θέση, υπερτερώντας στις ισοβαθμίες με τις άλλες ομάδες σε αυτήν, αποτελούν τους «μνηστήρες» για τις άλλες δύο θέσεις της τετράδας.

Παίζονται θέσεις για τη 12άδα

Οσον αφορά τη συμμετοχή στα πλέι οφ, το σκηνικό παραμένει ρευστό για τα περισσότερα «εισιτήρια» στις θέσεις 5 έως 12, που οδηγούν στους αγώνες της πρόσθετης διαδικασίας. Πρακτικά μόνο ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του, καθώς και ένας εκ των Αρη, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού - ανάλογα με το τι θα έχει συμβεί στη μάχη της τετράδας. Αντίθετα, τόσο ο ΠΑΟΚ, που έχει να δώσει τον αγώνα με τη Μαρκό, όσο και οι Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Καβάλα θα πρέπει να περιμένουν κυρίως τον εξ αναβολής αγώνα για να δουν αν θα καταφέρουν να προκριθούν στα πλέι οφ.