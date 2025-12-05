Eurokinissi
Μετά την 4η αγωνιστική, με το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να αφήνει Αρη και ΠΑΟΚ ισόπαλους 1-1 και με τη λευκή ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο ανάμεσα σε Ηρακλή και Παναιτωλικό, 10 ομάδες οριστικοποίησαν τη συνέχειά τους στον θεσμό: Λεβαδειακός, Αρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός.
Οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα διατηρούν ανοιχτή τη συμπλήρωση της πρώτης τετράδας, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού. Μέχρι στιγμής οι μόνες σίγουρες ομάδες είναι ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, που έχοντας κάνει το 4 στα 4 στη League Phase έχουν ήδη κλείσει θέση στα προημιτελικά και τώρα αναμένουν να δουν την τελική τους θέση, ενόψει των διασταυρώσεων στα προημιτελικά. Την ίδια στιγμή, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχοντας από έναν αγώνα λιγότερο, αλλά και ο Αρης, που κατέλαβε την 3η θέση, υπερτερώντας στις ισοβαθμίες με τις άλλες ομάδες σε αυτήν, αποτελούν τους «μνηστήρες» για τις άλλες δύο θέσεις της τετράδας.
Οσον αφορά τη συμμετοχή στα πλέι οφ, το σκηνικό παραμένει ρευστό για τα περισσότερα «εισιτήρια» στις θέσεις 5 έως 12, που οδηγούν στους αγώνες της πρόσθετης διαδικασίας. Πρακτικά μόνο ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του, καθώς και ένας εκ των Αρη, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού - ανάλογα με το τι θα έχει συμβεί στη μάχη της τετράδας. Αντίθετα, τόσο ο ΠΑΟΚ, που έχει να δώσει τον αγώνα με τη Μαρκό, όσο και οι Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Καβάλα θα πρέπει να περιμένουν κυρίως τον εξ αναβολής αγώνα για να δουν αν θα καταφέρουν να προκριθούν στα πλέι οφ.