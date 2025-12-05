ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25άρας

«Τορπίλη» στα 800 μ. ελεύθερο η Βασιλάκη

Eurokinissi

Στα ημιτελικά Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στα ημιτελικά, που συνοδεύτηκε από πανελλήνιο ρεκόρ, ηπήρε την πρόκριση στον τελικό των 800 μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε στα ημιτελικά του αγωνίσματος μία από τις καλύτερες κούρσες της μέχρι σήμερα, τερματίζοντας στη 2η θέση της σειράς της με χρόνο 8.20.02, με τον οποίο συνέτριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, που ήταν 8.27.23. Μάλιστα ο χρόνος της νεαρής αθλήτριας αποτέλεσε τον 3ο καλύτερο της οκτάδας που προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος διεξάγεται σήμερα στις 20.26 ώρα Ελλάδας. Να σημειωθεί ότι η Βασιλάκη «έγραψε» τη δεύτερη ελληνική παρουσία σε τελικό αγωνίσματος στη διοργάνωση, μετά από εκείνη του Απόστολου Σίσκου στα 200 μ., όπου κατέλαβε την 6η θέση στην Ευρώπη.

Μετά την επιτυχία της Βασιλάκη, τις εντυπωσιακές ελληνικές παρουσίες στη χθεσινή μέρα του προγράμματος συνέχισαν η Αννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη με την πρόκρισή τους στα χθεσινοβραδινά ημιτελικά των 100 μ. πεταλούδα. Η Ντουντουνάκη τερμάτισε στη 2η θέση της προκριματικής της σειράς με χρόνο 56.74, που ήταν ο 4ος καλύτερος από τη 16άδα που πέρασε στον τελικό, ενώ η Δαμασιώτη ήταν 3η στη σειρά της με 57.77, χρόνο που βελτίωσε την καλύτερη φετινή της επίδοση και ήταν ο 12ος καλύτερος στην κατάταξη των ημιτελικών.