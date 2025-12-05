ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Αγκάλιασε την πρόκριση ο Ολυμπιακός

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League πόλο ανδρών αγκάλιασε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του με 20-8 επί της ουγγρικής Βάσας στον Πειραιά για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Ετσι, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του ομίλου οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήθηκαν στην 1η θέση, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις ελπίδες τους για μια θέση στην οκτάδα. Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν τους 12 βαθμούς και έμειναν μόνοι πρώτοι, χάρη και στη νίκη της Ραντνίτσκι με 14-11 επί της Μλάντοστ στο άλλο ματς - δύο ομάδες που αποτελούν τις βασικές αντιπάλους του Ολυμπιακού για τις θέσεις πρόκρισης.

Τα πάντα θα κριθούν για την ελληνική ομάδα την τελευταία αγωνιστική, στις 10/2/2026, στο ματς με τη Ραντνίτσκι στον Πειραιά, με δεδομένο ότι η Μλάντοστ είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στον «αδύναμο κρίκο» του ομίλου, τη Βάσας. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του, αφού ευνοείται σε οποιαδήποτε νίκη (στην κανονική διάρκεια ή στα πέναλτι) αλλά και σε περίπτωση ήττας με διαφορά μέχρι 5 γκολ.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 12, Ραντνίτσκι 9, Μλάντοστ 9, Βάσας 0.