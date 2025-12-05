ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

Η ώρα του τροπαίου

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στον χώρο του εγχώριου ανδρικού βόλεϊ διεκδικούν σήμερα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενοι στον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς», στο κλειστό γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν» (16.45 - ΕΡΤ2 Σπορ). Να σημειωθεί ότι αρχικά ο αγώνας είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Σμύρνης, με την ΕΣΑΠ να αλλάζει την έδρα, κάτι που προκάλεσε την έντονη δυσφορία του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός, που δίνει το «παρών» σε τελικό για 10η φορά, θέλει να διατηρήσει τον τίτλο στον θεσμό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διεκδικώντας το 8ο Λιγκ Καπ του. Οι «ερυθρόλευκοι» συν τοις άλλοις έχουν τον «αέρα» της σπουδαίας νίκης τους στα ημιτελικά επί του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ (21-25, 25-20, 25-20, 25,17).

Ο δε ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας σε έναν ημιτελικό - θρίλερ, 3-2 σετ τον αξιόμαχο Φλοίσβο (25-22, 25-21, 22-25, 25-23, 15-17). Σε κάθε περίπτωση, η πρόκριση στον τελικό ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία των παικτών του «Δικεφάλου του Βορρά», που διατηρούν τις βλέψεις τους για την πρώτη κατάκτηση Λιγκ Καπ στην Ιστορία της ομάδας.