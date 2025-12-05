ΠΑΟ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Να παραμείνει στο «ρετιρέ»

Με στόχο τη διατήρησή του στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια απόψε στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» με 9-4 ισοβαθμούν με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα στην 1η θέση, και απέναντι στην ισπανική ομάδα θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους τις τελευταίες αγωνιστικές, όπου μετρούν 4 στα 4. Επιπλέον, να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας, αποφεύγοντας τις μεταπτώσεις.

Από την άλλη η εντυπωσιακή Βαλένθια, που έχοντας ανέβει στο 8-5 φιγουράρει στις ισοβαθμίες της τετράδας, έρχεται στο ΟΑΚΑ με υψηλές βλέψεις. Η αγωνιστική της εικόνα το τελευταίο διάστημα δεν έμεινε ασχολίαστη από τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικίνδυνη ομάδα, με έμφαση στην επιθετική άμυνα και η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους παίκτες του.

Ο Τούρκος κόουτς στάθηκε επίσης στο δεκαήμερο χωρίς αγώνες για τους συλλόγους, λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, που όπως είπε κρύβει παγίδες. Παράλληλα καλείται να βρει τις λύσεις και στα προβλήματα με τις απουσίες, καθώς έχουν τεθεί εκτός αποστολής οι Οσμαν, Χολμς και Σαμοντούροβ. Από την άλλη, επιστρέφει στη δράση ο Γιούρτσεβεν.