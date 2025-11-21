Μιλώντας για την αποψινή αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου, κάνοντας λόγο για μια ομάδα που διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση και παίζει σε υψηλές ταχύτητες. Για άλλο ένα ματς δεν λείπουν οι πονοκέφαλοι για τον τεχνικό του Ολυμπιακού, καθώς εκτός του Εβανς προστέθηκε στους απόντες και ο ΜακΚίσικ, με πρόβλημα στο προσαγωγό, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Γουόρντ, λόγω ενοχλήσεων.
Αλλα ματς της βραδιάς: Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21.30 - Novasports Start), Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (21.30 - Novasports 5), Παρτιζάν Βελιγραδίου - Φενερμπαχτσέ (21.30 - Novasports 4), Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (22.00 - Novasports 2).