ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΙ

Να μείνει στα ψηλά

«Λαβωμένος» για μία ακόμα φορά φέτος από απουσίες λόγω τραυματισμών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί απόψε στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague (21.15 - Novasports Prime). Η ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι έριξε τους «ερυθρόλευκους» στο 7-4, παραμένουν ωστόσο στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης και κοντά στην κορυφή. Κόντρα στη γαλλική ομάδα ο Ολυμπιακός επιδιώκει την επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να μείνει ψηλά στη βαθμολογία. Από τη μεριά της η Παρί με τη νίκη της επί της Βαλένθια την προηγούμενη αγωνιστική έβαλε φρένο στο αρνητικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών (0/4) και θα εμφανιστεί στο ΣΕΦ ανεβασμένη ψυχολογικά.

Μιλώντας για την αποψινή αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου, κάνοντας λόγο για μια ομάδα που διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση και παίζει σε υψηλές ταχύτητες. Για άλλο ένα ματς δεν λείπουν οι πονοκέφαλοι για τον τεχνικό του Ολυμπιακού, καθώς εκτός του Εβανς προστέθηκε στους απόντες και ο ΜακΚίσικ, με πρόβλημα στο προσαγωγό, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Γουόρντ, λόγω ενοχλήσεων.

Αλλα ματς της βραδιάς: Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21.30 - Novasports Start), Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (21.30 - Novasports 5), Παρτιζάν Βελιγραδίου - Φενερμπαχτσέ (21.30 - Novasports 4), Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (22.00 - Novasports 2).