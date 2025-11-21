Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ
ΦΩΤΟ

Την Κυριακή 23 Νοέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απρόσμενη απώλεια του αγαπημένου μου αδερφού, συντρόφου ΚΩΣΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ. Προσφέρω 100 ευρώ στο Κόμμα που μαζί πορευόμαστε, μέσω της Τομεακής Οργάνωσης Θεσπρωτίας.

Αθηνά Τζούρτζου

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
