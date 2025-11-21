ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Την Κυριακή 23 Νοέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απρόσμενη απώλεια του αγαπημένου μου αδερφού, συντρόφου ΚΩΣΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ. Προσφέρω 100 ευρώ στο Κόμμα που μαζί πορευόμαστε, μέσω της Τομεακής Οργάνωσης Θεσπρωτίας.

Αθηνά Τζούρτζου