Την Κυριακή 23 Νοέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απρόσμενη απώλεια του αγαπημένου μου αδερφού, συντρόφου ΚΩΣΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ. Προσφέρω 100 ευρώ στο Κόμμα που μαζί πορευόμαστε, μέσω της Τομεακής Οργάνωσης Θεσπρωτίας.
Αθηνά Τζούρτζου
23:04Εμβληματικά αγαπημένα τραγούδια ερμήνευσε η Μπέττυ Χαρλαύτη (ΦΩΤΟ)
23:01Ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, αποκαλύπτει την αθλιότητα με τα ράντζα στο «Αττικόν» (AUDIO)
22:53Μια μοναδική συναυλία με τραγούδια του αγώνα διοργάνωσε η ΤΟ Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ (VIDEO - ΦΩΤΟ)
22:43Η Ζαχάροβα δήλωσε πως η Ρωσία «θα απαντήσει κατάλληλα» στην συμφωνία Ελλάδας - Ζελένσκι
22:21Ν. Καραθανασόπουλος: Οι προϋπολογισμοί παίρνουν από τον λαό και δίνουν στο κεφάλαιο - Άγρια φοροληστεία για πολεμική προετοιμασία (VIDEO)
Περισσότερα...