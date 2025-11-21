ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Τραυματισμός παιδιού στις εξέδρες

Eurokinissi

Ενα παιδί τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης πέφτοντας από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το παιδί βρισκόταν στον χώρο μαζί με τον γονιό του, καθώς αθλούνταν εκείνη την ώρα το μεγαλύτερο αδερφάκι του. Ωστόσο φαίνεται ότι ξέφυγε από την προσοχή του γονιού και έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων. Πάντως αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες ότι την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε γιατρός ή νοσηλευτής για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Και το συγκεκριμένο περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια τις συνθήκες μέσα στις οποίες καθημερινά συνωστίζονται σε πολύ άσχημες συνθήκες εκατοντάδες αθλητές και συνοδοί, εξαιτίας του λουκέτου στο Εθνικό Κολυμβητήριο.

Οι γονείς καταγγέλλουν τον κίνδυνο που υπάρχει, καθώς έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό από τα κάγκελα στις κερκίδες, και μια σειρά άλλα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Ποσειδώνιου. Ενδεικτικά, στα αποδυτήρια των ανδρών, όπου υπάρχουν τρεις χώροι, λειτουργεί μόνο ο ένας, καθώς εδώ και μήνες οι άλλοι δύο παραμένουν υπό επισκευή, η καθαριότητα είναι πλημμελής, αφού οι καθαριστές δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες μετά το λουκέτο στο Εθνικό, κ.λπ.