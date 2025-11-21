VOLLEYLEAGUE

Στη Νέα Σμύρνη ανοίγει η αυλαία

Με τη σημερινή αναμέτρηση Πανιωνίου - ΟΦΗ στη Νέα Σμύρνη ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Volleyleague. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν τη νίκη θέλοντας να ξεκολλήσουν από την ουρά, ενώ η ομάδα της Κρήτης, που φιγουράρει στην 3η θέση, επιδιώκει συνέχεια στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα. Το κυρίως μέρος της αγωνιστικής διεξάγεται αύριο Σάββατο, με το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού και του 2ου Μίλωνα να δεσπόζει. Αναλυτικά:

Σήμερα Παρασκευή: Πανιώνιος - ΟΦΗ (16.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Αύριο Σάββατο: ΠΑΟΚ - Καλαμάτα (17.00), Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου (18.00 - ΕΡΤ Sports 1), Παναθηναϊκός - Μίλωνας (20.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 23/11: Φλοίσβος - Κηφισιά (19.00).