ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Aνακατατάξεις στα ψηλά της Super League

Motion Team

Βαθμολογικές ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League ποδοσφαίρου γυναικών επιφύλαξαν τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής. Ξεχώρισαν η σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το στραβοπάτημα του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ στην Κρήτη.

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας ανατροπή επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού, σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι, με πολλή ένταση μεταξύ των παικτριών των δύο ομάδων. Η «Ενωση» πλησίασε μια ανάσα από την κορυφή, εκμεταλλευόμενη και τη βαθμολογική απώλεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 0-0 κόντρα στην αξιόμαχη ΡΕΑ στο Ρέθυμνο. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η εντός έδρας νίκη του Αστέρα Τρίπολης με το εντυπωσιακό 9-0 επί του Βόλου 2004, η οποία διατήρησε την ομάδα της Αρκαδίας στην 3η θέση.

Αλλα αποτελέσματα: Κηφισιά - ΟΦΗ 0-2, Βόλος - Νέες Ατρομήτου 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου - Αγία Παρασκευή 3-0, Αχαρναϊκός - Τρίκαλα 0-3 άνευ αγώνος.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 22, ΑΕΚ 21, Αστέρας Τρίπολης 19, ΟΦΗ 17, Βόλος 15, Παναθηναϊκός 14, ΡΕΑ 13, Οδυσσέας Μοσχάτου 11, Κηφισιά 10, Αγία Παρασκευή 9, Βόλος 2004 4, Τρίκαλα 3, Νέες Ατρομήτου 1, Αχαρναϊκός -9 (ο Αχαρναϊκός έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα).

Πόλο: Εμβόλιμη κόντρα στα ψηλά

Με τα φαβορί να έχουν χαμογελάσει στα περισσότερα ματς της προηγούμενης αγωνιστικής, το διήμερο 16-17/11, η Water Polo League γυναικών συνεχίζεται σήμερα με την εμβόλιμη 9η αγωνιστική. Στο πρόγραμμά της ξεχωρίζει η κόντρα Βουλιαγμένης - Εθνικού, ισόβαθμων στη 2η θέση, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν τη νίκη ώστε να παραμείνουν στο κυνήγι της κορυφής. Οσο για τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό, έχει τον πρώτο λόγο υποδεχόμενος την Ηλιούπολη στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα: Ρέθυμνο - ΝΕ Πατρών (14.00), Ολυμπιακός - Ηλιούπολη (19.30), ΝΟ Πατρών - Γλυφάδα (19.30), Βουλιαγμένη - Εθνικός (19.45), Πανιώνιος - Χανιά (19.45), Αλιμος - ΠΑΟΚ (20.30).

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 24, Βουλιαγμένη 18, Εθνικός 18, Πανιώνιος 18, Αλιμος 16, Γλυφάδα 13, ΠΑΟΚ 9, Χανιά 9, ΝΕ Πατρών 6, Ηλιούπολη 3, ΝΟ Πατρών 2, Ρέθυμνο 0.

Χάντμπολ: «Πέταξε» στους «16» του EHF Cup ο ΠΑΟΚ

Σπουδαία πρόκριση στους «16» του EHF Cup χάντμπολ γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας 27-25 της αυστριακής Ατζγκερσντορφ στο κλειστό της Μίκρας, στον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο. Οι «ασπρόμαυρες», με παρακαταθήκη τη σημαντική νίκη στο πρώτο ματς με 35-27, δυσκολεύτηκαν περισσότερο στη ρεβάνς, αλλά δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία έφτασαν και σε δεύτερη νίκη επί της αντιπάλου τους.

Αντίθετα, «αντίο» στα ευρωπαϊκά της όνειρα είπε η ΑΕΚ μετά την ήττα της με 30-29 από την τουρκική Μπούρσα στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο γύρο. Οι «κιτρινόμαυρες» είχαν ηττηθεί και στην Τουρκία με 37-29.

Volleyleague: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Μόνος 1ος στη βαθμολογία της Volleyleague έμεινε ο Ολυμπιακός μετά τη σημαντική νίκη του με 3-1 σετ επί του Πανιωνίου (25-23, 25-23, 18-25, 25-21), σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και συναρπαστικά ματς της 5ης αγωνιστικής. Οσο για τους μέχρι πρότινος «συγκατοίκους» των «ερυθρολεύκων» στην κορυφή, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, παρότι συνέχισαν νικηφόρα δεν κατάφεραν να πάρουν «καθαρή» νίκη και τους 3 βαθμούς, επικρατώντας με 3-2 σετ των ΖΑΟΝ (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11) και ΑΕΚ (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8) αντίστοιχα.

Αλλα αποτελέσματα: Θέτις - Αρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21), Μαρκόπουλο - Μίλων 3-2 (17-25, 25-22, 29-27, 18-25, 15-13), ΑΟ Θήρας - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23).