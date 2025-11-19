Παράλληλα, με τους ανταγωνισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχουν μπει πλέον σε νέα φάση όξυνσης, και την απειλή της δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας από το αμερικανικό ΝΒΑ σε συνεργασία με τη FIBA να χτυπάει «καμπανάκι», η κίνηση της Euroleague για ικανοποίηση του αιτήματος των ισραηλινών ομάδων αποτελεί και μια ενέργεια προκειμένου να ...κρατήσει δυνάμεις.
Ετσι, παρά τα επικοινωνιακά τερτίπια προκειμένου να «σερβιριστεί» καλύτερα η συγκεκριμένη απόφαση, π.χ. με αστερίσκο για περίοδο επανεξέτασης της απόφασης την 1η Δεκέμβρη, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει η κατάσταση στην περιοχή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες ενέργειες για την πρακτική υλοποίησή της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Israel Hayom» αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες μέρες στο Ισραήλ - αν δεν βρίσκονται ήδη εκεί - ανώτερα στελέχη της Euroleague, κατόπιν πρόσκλησης των ενδιαφερόμενων ομάδων, προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατάσταση των γηπέδων και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για την εκ νέου διεξαγωγή αγώνων Euroleague εκεί μετά από δύο χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία της Λίγκας αποτελείται από τον CEO της, Παούλιους Μοτεγιούνας, και τον CEO του Eurocup, Ντιέγκο Χούλιαν, δύο στελέχη που είχαν εκφραστεί ανοικτά υπέρ της επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στις έδρες τους. Ενδεικτική της ειλημμένης απόφασης για επιστροφή (μίλησε κανείς για αστερίσκους;) είναι και η ενέργεια της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προλάβει ουσιαστικά τις επίσημες ανακοινώσεις, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ότι «τους περιμένει στην "Pais Arena" της Ιερουσαλήμ και στον αγώνα με τη Βενέτσια, στις 4 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00, για την 9η αγωνιστική του Eurocup».