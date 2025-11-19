EUROLEAGUE

Επιταχύνεται η επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στις έδρες τους

Τις διαδικασίες επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες επιταχύνει η διοίκηση της Euroleague, με βάση σχετική απόφαση που πήρε στα μέσα Οκτώβρη και η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που εναντιώθηκαν στη συγκεκριμένη επιλογή την ώρα που συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Ωστόσο η γενοκτονία στη Γάζα δεν φαίνεται να ...ιδρώνει και πολύ τα αυτιά των διοικούντων της Λίγκας των ισχυρών ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ειδικά μπροστά στην απώλεια των εσόδων που έχουν τόσο η ίδια η Λίγκα όσο και οι εμπλεκόμενες ομάδες - μέλη της: Για παράδειγμα οι δύο ομάδες του Τελ Αβίβ, Μακάμπι και Χάποελ, αγωνίζονται σε ουδέτερες χώρες (Σερβία και Βουλγαρία), με τα περισσότερα ματς να είναι κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους ασφαλείας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στην άλλη διοργάνωση της Euroleague, το Εurocup.

Παράλληλα, με τους ανταγωνισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχουν μπει πλέον σε νέα φάση όξυνσης, και την απειλή της δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας από το αμερικανικό ΝΒΑ σε συνεργασία με τη FIBA να χτυπάει «καμπανάκι», η κίνηση της Euroleague για ικανοποίηση του αιτήματος των ισραηλινών ομάδων αποτελεί και μια ενέργεια προκειμένου να ...κρατήσει δυνάμεις.

Ετσι, παρά τα επικοινωνιακά τερτίπια προκειμένου να «σερβιριστεί» καλύτερα η συγκεκριμένη απόφαση, π.χ. με αστερίσκο για περίοδο επανεξέτασης της απόφασης την 1η Δεκέμβρη, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει η κατάσταση στην περιοχή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες ενέργειες για την πρακτική υλοποίησή της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Israel Hayom» αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες μέρες στο Ισραήλ - αν δεν βρίσκονται ήδη εκεί - ανώτερα στελέχη της Euroleague, κατόπιν πρόσκλησης των ενδιαφερόμενων ομάδων, προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατάσταση των γηπέδων και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για την εκ νέου διεξαγωγή αγώνων Euroleague εκεί μετά από δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία της Λίγκας αποτελείται από τον CEO της, Παούλιους Μοτεγιούνας, και τον CEO του Eurocup, Ντιέγκο Χούλιαν, δύο στελέχη που είχαν εκφραστεί ανοικτά υπέρ της επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στις έδρες τους. Ενδεικτική της ειλημμένης απόφασης για επιστροφή (μίλησε κανείς για αστερίσκους;) είναι και η ενέργεια της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προλάβει ουσιαστικά τις επίσημες ανακοινώσεις, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ότι «τους περιμένει στην "Pais Arena" της Ιερουσαλήμ και στον αγώνα με τη Βενέτσια, στις 4 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00, για την 9η αγωνιστική του Eurocup».