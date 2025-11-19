ΕURO K21 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Σε τροχιά πρόκρισης η Εθνική ελπίδων

Eurokinissi

Σε τροχιά πρόκρισης στα τελικά του Euro K21 (το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία) παρέμεινε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ελπίδων, μετά τη χθεσινή νίκη της με 4-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου. Η ελληνική ομάδα έκανε το 5 στα 5 στα προκριματικά και διατηρείται στην κορυφή του ομίλου, ενώ ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει και ότι θα είναι τουλάχιστον 2η στον όμιλο.

Εκτός της Ελλάδας και της Βόρειας Ιρλανδίας στον 6ο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Γεωργία, η Λετονία και η Μάλτα. Την πρόκριση στην τελική φάση θα πάρουν απευθείας οι 1ες ομάδες των 9 προκριματικών ομίλων και η καλύτερη 2η, ενώ οι άλλοι οκτώ 2οι θα διεκδικήσουν τα εναπομείναντα εισιτήρια μέσω αγώνων πλέι οφ.

Το χθεσινό ήταν ένα ακόμα ματς όπου οι νεαροί παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη κυριάρχησαν, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους. Η ελληνική ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας, άσκησε πίεση και οι διεθνείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιούργησαν έφτασαν στην ευρεία νίκη. Τα γκολ πέτυχαν οι Αλεξίου (19'), Γκούμας (26'), Τζίμας (63' πέναλτι) και Σμυρλής (81').

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας (46' Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63' Μπρέγκου), Γκούμας (73' Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83' Αποστολάκης), Τζίμας.

Βόρεια Ιρλανδία: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83' ΜακΚαν), Φογκάρτι, Ατσενσον, Ινγουντ (46' Μπριγκς), Μόρισον (68' ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46' Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68' Ντόχερτι), Μπαρ.