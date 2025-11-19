Διατήρησε το αήττητο και την πρωτιά στον όμιλό της, νικώντας 4-0 τη Βόρεια Ιρλανδία
Eurokinissi
Εκτός της Ελλάδας και της Βόρειας Ιρλανδίας στον 6ο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Γεωργία, η Λετονία και η Μάλτα. Την πρόκριση στην τελική φάση θα πάρουν απευθείας οι 1ες ομάδες των 9 προκριματικών ομίλων και η καλύτερη 2η, ενώ οι άλλοι οκτώ 2οι θα διεκδικήσουν τα εναπομείναντα εισιτήρια μέσω αγώνων πλέι οφ.
Το χθεσινό ήταν ένα ακόμα ματς όπου οι νεαροί παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη κυριάρχησαν, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους. Η ελληνική ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας, άσκησε πίεση και οι διεθνείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιούργησαν έφτασαν στην ευρεία νίκη. Τα γκολ πέτυχαν οι Αλεξίου (19'), Γκούμας (26'), Τζίμας (63' πέναλτι) και Σμυρλής (81').
Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας (46' Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63' Μπρέγκου), Γκούμας (73' Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83' Αποστολάκης), Τζίμας.
Βόρεια Ιρλανδία: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83' ΜακΚαν), Φογκάρτι, Ατσενσον, Ινγουντ (46' Μπριγκς), Μόρισον (68' ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46' Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68' Ντόχερτι), Μπαρ.