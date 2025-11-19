ΕUROCUP

Ψάχνει ανάσα ο Πανιώνιος

Με στόχο να ξεκολλήσει από την «ουρά» της βαθμολογίας του 2ου ομίλου του Eurocup, ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Λιετκαμπίλις σήμερα για την 8η αγωνιστική (19.30 - Novasports Prime). Πρόκειται ουσιαστικά για αναμέτρηση ουραγών, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μόλις 1 νίκη και 6 ήττες έκαστη. Απέναντι στη λιθουανική ομάδα οι «κυανέρυθροι» θέλουν να βάλουν τέλος στο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων του τελευταίου διαστήματος σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο.

Το σημερινό ματς έχει και μεγάλη ψυχολογική σημασία, όπως τόνισε ο νέος τεχνικός του Πανιωνίου, Ηλίας Ζούρος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην ομάδα κυριαρχεί ως σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης το «αρκετά ως εδώ». Ο Ελληνας κόουτς εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του θα δείξουν μαχητικότητα και θα βγάλουν τον χαρακτήρα που απαιτείται στον αγώνα με τη Λιετκαμπίλις.