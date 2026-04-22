Τετάρτη 22 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΔΕΔΥ
Παραίτηση συνδικαλιστικού στελέχους της ΝΔ μετά από μομφή της ΔΑΣ

Την παραίτησή του από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ υπέβαλε στέλεχος της ΝΔ, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, υπό το βάρος των όσων αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα και συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρωτοβουλία των εκλεγμένων με τη ΔΑΣ.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν εισιτήρια που χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής και αποζημιώσεις που του δόθηκαν που δεν ανταποκρίνονται σε μετακινήσεις, με παραποιημένες ημερομηνίες διοδίων κ.λπ.

Ταυτόχρονα βρέθηκε παραποιημένο και πλαστογραφημένο έγγραφο της ΑΔΕΔΥ - άγνωστο από ποιον - στο οποίο είχε τεθεί ο συγκεκριμένος ως τακτικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή του κοινωνικού εταιρισμού εργοδοτών και εργαζομένων, την περιβόητη «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή», ενώ για την αποστολή του εγγράφου χρησιμοποιήθηκε πλαστό - παραποιημένο email της ΑΔΕΔΥ (!), στοιχεία για τα οποία ήταν μονόδρομος η παραπέρα διερεύνησή τους...

Η ΔΑΣ έθεσε το ζήτημα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ από την πρώτη στιγμή που το έμαθε, «καταθέτοντας μομφή στο πρόσωπό του, ζητώντας την καθαίρεσή του και τη λήψη όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων, αποφάσεων κ.λπ., απαιτώντας από την παράταξη της ΔΑΚΕ να προχωρήσει στην άμεση αντικατάστασή του από κάθε όργανο».

Ενδεικτική για το πώς αντιλαμβάνονται το συνδικαλιστικό κίνημα και τις ευθύνες των εκλεγμένων οργάνων του απέναντι στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν είναι η στάση των παρατάξεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής». Οπως αναδεικνύει η ΔΑΣ, οι συγκεκριμένες δυνάμεις αρνήθηκαν να εκδοθεί δελτίο Τύπου που θα ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής «παραιτήθηκε και αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (κατά πλειοψηφία) να κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων για το παραποιημένο - πλαστογραφημένο έγγραφο της ΑΔΕΔΥ και διαβίβασή της στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

«Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του», σημειώνει η ΔΑΣ, «όπως επίσης να βγάλει συμπεράσματα από το γεγονός ότι η ΝΔ, παρά το παρελθόν του, τις δημοσιοποιημένες καταδίκες του συγκεκριμένου συνδικαλιστή δύο φορές με ποινή φυλάκισης (το 2012 και το 2019), την απόλυση και επαναφορά του με διαδικασίες "χάριτος" (ΦΕΚ Γ 554/2014), τον ανέδειξε σε κομματικό και συνδικαλιστικό στέλεχος πρώτης γραμμής. Είναι φανερό τι εννοεί η κυβέρνηση όταν μιλάει για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των δημοσίων υπαλλήλων!».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλληλοϋποστήριξη ενάντια στην πρώτη δύναμη της ΔΑΣ (9/7/2025)
Ούτε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού (7/6/2025)
Ρεσιτάλ ξεφτίλας και κλείσιμο ματιού στην απεργοσπασία! (3/4/2024)
Κοινό ψηφοδέλτιο από «Παρεμβάσεις» και ΜΕΤΑ για να υφαρπάξουν έδρα από τη ΔΑΣ (20/12/2022)
Σε πλήρη εξέλιξη το άθλιο σχέδιο υπονόμευσης του απεργιακού μετώπου! (18/9/2019)
Η ενίσχυση να γίνει βήμα για να δυναμώσει η μάχη για την αλλαγή συσχετισμού (6/12/2016)

