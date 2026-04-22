ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Απεργούν για μόνιμη και σταθερή δουλειά την Παρασκευή 24 Απρίλη

Αναβρασμός επικρατεί στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που απεργούν την Παρασκευή 24 Απρίλη απαιτώντας τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, κόντρα στον άθλιο σχεδιασμό της κυβέρνησης για γενίκευση της ομηρίας των συμβασιούχων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και σε προσυγκέντρωση στις 10 π.μ. στην πλατεία Βάθης, ενώ τα σωματεία του κλάδου σε κάθε δήμο οργανώνουν περιοδείες, συσκέψεις και τις Γενικές Συνελεύσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια των προηγούμενων ρυθμίσεων για τη δουλειά - λάστιχο στους ΟΤΑ, η κυβέρνηση βάζει ταφόπλακα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με τον σχεδιασμό που προωθεί μέσω νομοθετικής διάταξης («Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών») και ο οποίος προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται στις δομές των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων θα ισχύει μέχρι 2 χρόνια και μετά θα καταρτίζεται νέος, που θα γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή «δουλειά όπου λάχει». Οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας, ενώ εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης! Επιπλέον, η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα voucher, με τις προσλήψεις να γίνονται τον Νοέμβριο, εφόσον καταφέρουν να αναμορφωθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και την εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της αναγκαίας μονιμοποίησης των εργαζομένων, αλλά και στο σπρώξιμο των λαϊκών οικογενειών στον ιδιωτικό τομέα.

Στον αντίποδα αυτής της αθλιότητας, το Συνδικάτο προβάλλει τα αιτήματα: Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση. Κατάργηση του νόμου Βορίδη και όλων των νόμων που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυξήσεις στους μισθούς κατά 20%. Επαναφορά τώρα του 13ου και του 14ου μισθού.

Δημοτική αρχή Πάτρας: «Οχι» στις περικοπές στους παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται οι πέντε εκλεγμένοι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε όλη τη χώρα.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή Πάτρας καταγγέλλοντας τον απαράδεκτο κυβερνητικό σχεδιασμό, «η προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher, η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και η δημιουργία ενός πανελλαδικού "μητρώου" εργαζομένων ορισμένου χρόνου οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και την εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν εδώ και χρόνια».

Προσθέτει ότι πρόκειται για εξέλιξη που αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των κυβερνήσεων που διατήρησαν και ενίσχυσαν το καθεστώς υποχρηματοδότησης και εξάρτησης αυτών των δομών από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

«Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την Προσχολική Αγωγή και γενικά τα παιδιά, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα», τονίζει η δημοτική αρχή, καθώς «την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και εκτοξεύει στα 7 δισ. ευρώ τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, τσεκουρώνει τις δαπάνες για ζωτικές ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και ανοίγει τον δρόμο συνολικά για τις κοινωνικές δομές».

Αποκαλυπτική είναι η στάση των άλλων δυνάμεων, αφού στο ψήφισμα της δημοτικής αρχής, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, απέναντι στάθηκαν οι συνδυασμοί της μειοψηφίας, δηλαδή των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και δήθεν ανεξάρτητων. Χωρίς να αναφέρουν λέξη για τη συνολική πολιτική της ανταποδοτικότητας που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις στους δήμους, το «πετσόκομμα» των πόρων τους κ.λπ., στήριξαν από κοινού ψήφισμα της παράταξης ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ.