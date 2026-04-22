ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ολοι στους δρόμους για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

Δεν θα πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων και τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Να παρθούν τώρα γενναία μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας»: Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρουν με την κινητοποίηση που οργανώνουν τη Δευτέρα 27 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, με τις αποφάσεις σωματείων τους να πληθαίνουν.

Με το αγωνιστικό κάλεσμα να αγκαλιάζει πλήθος σωματείων των ΕΒΕ, στην κινητοποίηση καλούν μέχρι στιγμής:

Ομοσπονδίες: Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, Υποδηματοποιών Ελλάδας.

Κλαδικά Σωματεία Επαγγελματιών: Αρτοποιών Αθηνών, Κρεοπωλών, Ελαφρών Φορτηγών Προαστίων και Περιχώρων, Εστίασης Αττικής, Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Αθηνών - Περιχώρων «Η Αναγέννηση», Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθηνών και Προαστίων, Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής, Κουρέων και Κομμωτών «Η Αδελφότης», Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Αθήνας (ΣΒΥΑ), Επιδιορθωτών Υποδημάτων, Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, Μηχανικών Αυτοκινήτων (ΣΙΣΕΜΑ),

Εμπορικοί Σύλλογοι και Ενώσεις: Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, ΕΒΕ Καισαριανής, ΕΒΕ Ηλιούπολης, ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων, ΕΒΕ Μεταμόρφωσης, ΕΒΕ Αγίου Δημητρίου, ΕΒΕ Ελευσίνας, ΕΒΕ Ταύρου, ΕΒΕ Ασπροπύργου, Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αχαρνών, Επαγγελματιών Α' Αθήνας, ΕΒΕ Περιστερίου, ΕΒΕ Μεταμόρφωσης, Κορυδαλλού.

Επιτροπές Αγώνα: Ταξί, Σχολικών Κυλικείων, Λαϊκών Αγορών, Εκτελωνιστών.

Καλούν επίσης δεκάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές σε Σωματεία, Εμπορικούς Συλλόγους και Ενώσεις της Αττικής, και οι Ενώσεις Συνταξιούχων Αττικής του ΟΑΕΕ.

Αντιδρά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει και η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών, αφού πωλητές και παραγωγοί έχουν και έναν επιπλέον λόγο να διαδηλώσουν τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλεί σε αγωνιστική δράση ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν και τις λαϊκές αγορές, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε στο ελάχιστο τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και οδηγεί χιλιάδες επαγγελματίες να κλείσουν τους πάγκους τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων λαϊκών αγορών μόνο για παραγωγούς, δηλαδή για συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα που παράγονται απευθείας και διατίθενται για πώληση (λαχανικά, εγχώρια φρούτα). Ετσι προωθείται ο αποκλεισμός από την εμπορική διαδικασία εμπόρων π.χ. βιομηχανικών ειδών και νωπών προϊόντων, ενώ αποκλείεται και η εμπορική δραστηριότητα από τους ίδιους τους παραγωγούς, που θα μπορούσε να λειτουργεί συμπληρωματικά στο εισόδημά τους.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα επισημαίνει ότι τα προσχήματα περί «εξορθολογισμού», «διαφάνειας» και «προστασίας του καταναλωτή», που επιστρατεύει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα σηματοδοτούν νέες λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς. Επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει περαιτέρω επιβάρυνση του πωλητή λαϊκών αγορών με πρόσθετο 3% επί του ημερήσιου τέλους, το οποίο θα κατευθύνεται στη Συνομοσπονδία των Λαϊκών Αγορών.

«Στην ουσία πρόκειται για μέτρα, εκτός κάποιων μικρών ρυθμίσεων, που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της αγοράς σε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό και "επιχειρηματικό" πλαίσιο, θα ενισχύσουν την ψηφιακή τρομοκρατία, το ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχων, τα εξοντωτικά πρόστιμα που ήδη έχουν πετάξει χιλιάδες συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα έξω από τις λαϊκές», αναφέρει η Επιτροπή Αγώνα.

Και υπογραμμίζει ότι οι νέοι παραγωγοί θα μπορούσαν να ενταχθούν στις υπάρχουσες λαϊκές, αντί να αναγκάζεται η λαϊκή οικογένεια να τρέχει σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, για να καταλήξει τελικά στο σούπερ μάρκετ. «Οι τιμές των προϊόντων δεν πρόκειται να μειωθούν αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και φορολογικής ελάφρυνσης, που ζητάει χρόνια τώρα το αγροτικό κίνημα», επισημαίνει.