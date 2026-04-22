BIΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Με ψηλά το κεφάλι συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους

Τα επόμενα βήματα θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων την Παρασκευή 24 Απρίλη στην Καλλονή

Σε συνέχιση του δίκαιου αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων για ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους του νησιού. Σε ανακοίνωση - κάλεσμα αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που εξαιτίας της πολιτικής της το βιος των παραγωγών γίνεται θυσία στον βωμό του κέρδους μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων και εξαγωγέων φέτας.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού άλλωστε μετά από έναν μήνα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη, αφού τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 47 σε 60 εκτροφές. Η εξάπλωση της νόσου καθιστά ζήτημα ζωτικής σημασίας την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων που προβάλλουν με τον οργανωμένο αγώνα τους από την πρώτη στιγμή.

Δίνουμε σκληρό αγώνα επιβίωσης που δεν είναι «μια κι έξω»

Σε αυτό το φόντο, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «πάνω από έναν μήνα τώρα δίνουμε έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης, μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί μας. Τις τελευταίες 8 μέρες με μπλόκο στο λιμάνι ασκήσαμε μεγάλη πίεση και στριμώξαμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του αγώνα, τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων, την αμέριστη αλληλεγγύη του λαού της Λέσβου, αναγκάστηκε:

- Να μας δεχτεί σε συναντήσεις, ενώ πριν μας απέκλειαν και συζητούσαν για μας χωρίς εμάς.

- Να πάρει ορισμένα μέτρα, που όμως έχουμε επίγνωση ότι δεν λύνουν το πρόβλημα».

Εξηγεί ότι «οι κινητοποιήσεις αυτές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, πάγωσαν σκέψεις άμεσης καταστολής, δυσκόλεψαν την κυβέρνηση αλλά και τα τοπικά της στελέχη, που έδωσαν και δίνουν μάχη να υπονομεύονται τα αιτήματά μας και ο αγώνας μας».

Οπως υπογραμμίζει, ο αγώνας των βιοπαλαιστών δεν είναι «μια κι έξω», είναι μια μάχη με πολλά επεισόδια, που συνεχίζεται με κάθε μορφή. «Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο τον αφθώδη πυρετό, αλλά μια πολιτική που μας θεωρεί αναλώσιμους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ολόκληρο σύστημα που υποτάσσει την παραγωγή μας, το βιος μας και την ίδια την επιβίωση του νησιού στις εξαγωγές των καρτέλ της φέτας. Παλεύουμε κόντρα σε έναν κρατικό μηχανισμό που αποδεικνύεται προκλητικά "ανίκανος" και δυσκίνητος όταν πρέπει να θωρακίσει τη δική μας παραγωγή, αλλά είναι ταχύτατος όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων».

Εχουμε νέα πείρα, συνεχίζουμε!

«Για την επιβίωσή μας είναι μονόδρομος ο αγώνας», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία και χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση: «Δεν απαντούν στο πρόβλημα, παραμένει ο στραγγαλισμός του νησιού και των κτηνοτρόφων για χάρη 4-5 μεγαλοεξαγωγέων».

Απευθυνόμενη στους κτηνοτρόφους του νησιού η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει: «Ξέρουμε και από την πείρα των τελευταίων εβδομάδων ότι ο οργανωμένος, μαζικός, ενιαίος αγώνας κτηνοτρόφων και αγροτών, με στήριξη των εργαζομένων και των επαγγελματιών, είναι η δύναμή μας. Ολοι εμείς που στενάζουμε από την ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματα ενώνουμε τις γροθιές μας, στοχεύοντας τον πραγματικό ένοχο της κατάστασής μας, που είναι η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αλληλεγγύη που εισέπραξε ο αγώνας των κτηνοτρόφων όλες αυτές τις μέρες από τον λαό της Λέσβου και όχι μόνο: «Ηταν συγκινητική και μας έδωσε τη δύναμη να κρατήσουμε γερά. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε νησιώτη να σταθεί στο πλευρό μας και τις επόμενες μέρες».

Πρόταση πάλης για το αμέσως επόμενο διάστημα

Η ΟΑΣΛ καλεί κάθε κτηνοτρόφο να παραμείνει σε ετοιμότητα και μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους να οργανωθούν κι άλλες πρωτοβουλίες που θα εντείνουν την πίεση. «Οι κινητοποιήσεις στο λιμάνι ήταν μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε πολύμορφα τον αγώνα μέχρι την υλοποίηση των αιτημάτων μας. Καλούμε τους Αγροτικούς Συλλόγους να πάρουν απόφαση συνέχισης του αγώνα, εγκρίνοντας το πλαίσιο αιτημάτων που προτείνει η Ομοσπονδία».

Και επαναφέρει τις ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις που προβάλλει:

«Οχι στο πέταμα του κόπου μας: Αμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων για την επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος εντός του νησιού με θερμική επεξεργασία, ώστε να μη χύνεται το γάλα και να μη χάνεται η παραγωγή. Να δοθούν άδειες διακίνησης και εκτός νησιού των μεταποιημένων προϊόντων και του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος τώρα!

Αποζημίωση για το γάλα και τα σφάγια (Πάσχα κ.λπ.).

Κάλυψη των αυξημένων εξόδων για ζωοτροφές λόγω της καραντίνας.

Πάγωμα χρεών και οφειλών: Αμεση αναστολή πληρωμών σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση

Η ΟΑΣΛ καλεί τους κτηνοτρόφους του νησιού σε μαζική συμμετοχή στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την Παρασκευή 24 Απρίλη, στις 20.30 στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, και στη σύσταση επιτροπής πληγέντων με ευθύνη της Ομοσπονδίας, προκειμένου να δυναμώσει η πίεση για 100% κρατική στήριξη για ανασύσταση των κοπαδιών.

«Ενωμένοι και συσπειρωμένοι στους Συλλόγους μας θα νικήσουμε! Είναι ζήτημα επιβίωσης για μας και τα παιδιά μας!», τονίζει χαρακτηριστικά.