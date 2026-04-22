Ολοι στους δρόμους, όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα στην Αθήνα, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Με βήμα ταχύ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζουν την επιτυχία της απεργίας της Πρωτομαγιάς, με τις απεργιακές αποφάσεις να αυξάνονται συνεχώς.

Ετσι, μέσα από μια πλούσια δραστηριότητα Γενικών Συνελεύσεων, συσκέψεων, παρεμβάσεων, δίνεται ο τόνος και η συνέχεια στην οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς για ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, για να σπάει στην πράξη το δόγμα «τα κεφάλια μέσα», που βάζει σε εφαρμογή η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Προσυγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τα σωματεία έχουν ορίσει προσυγκεντρώσεις, στις 9.45 π.μ., και συγκεκριμένα:

Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων.

Συμβολή Βενιζέλου - Ερμού: Σωματεία Κατασκευών, Μεταφορών, Τροφίμων, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας κ.λπ. του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία Υγείας, Εκπαιδευτικών, Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι γονέων.

Κάλεσμα από την ΟΒΣΑ

«1η Μάη. Απεμπλοκή τώρα από τον πόλεμο. Αμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των επαγγελματιών και όλων των λαϊκών στρωμάτων», τονίζει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), καλώντας στη φετινή Πρωτομαγιά και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Συσκέψεις και συνελεύσεις

Σήμερα, Τρίτη:

- Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού καλεί στη Γενική Συνέλευση, στις 4 μ.μ. με στάση εργασίας 3 μ.μ.-7 μ.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων (Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος).

- Σωματεία του Εβρου καλούν σε σύσκεψη, στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Σύσκεψη Σωματείων στην Αρκαδία, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο (Τρίπολη).

- Στην Αργολίδα, στις 7 μ.μ., στο Θεατράκι Ναυπλίου.

- Στην Κόρινθο, το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ καλεί σε σύσκεψη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Αύριο Πέμπτη, στην Κω, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε σύσκεψη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Την Παρασκευή 24 Απρίλη:

- Στη Χαλκίδα, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων (Μ. Φριζή 10 - Χαλκίδα).

- Στη Δράμα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ., στο καφέ «ΚΟΚΟΝΑ».

Την Κυριακή 26 Απρίλη:

- Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί στη Γενική του Συνέλευση, στις 11 π.μ. στα γραφεία του.

- Το Συνδικάτο Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ) καλεί σε σύσκεψη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ (Χαλκοκονδύλη 37, Αθήνα).

- Το Σωματείο Εργαζομένων στη Λειτουργία ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης καλεί στη Γενική του Συνέλευση.

- Ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ, στις 6 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.

Περιοδείες σε χώρους δουλειάς

Στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΤΕΠΕ οργανώνει περιοδείες σε επισιτιστικά καταστήματα: Σήμερα Τετάρτη στην Αντιγονιδών - Αγίου Δημητρίου και σε Νέα Παραλία - Β. Ολγας, ενώ τις επόμενες μέρες θα εξορμήσει σε επισιτιστικές πιάτσες της Καλαμαριάς, της Ανω Τούμπας, σε παρασκευαστήρια, στο Regency Casino κ.α. Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας σήμερα Τετάρτη στον «Μπάρμπα Στάθη» και στη ΔΕΛΤΑ και τις επόμενες μέρες στα εργοστάσια «Φαίδων», «Τζανής», «Αραμπατζή», «Παπαδόπουλο», «Condito», «Κολιός», «ΚΟΝΒΑ», «EURIMAC», «Φάρμα Κουκάκη», «Ohonos». Το Σωματείο Εργαζόμενων Γυμναστών - Προπονητών ν. Θεσσαλονίκης οργανώνει περιοδείες, σήμερα στο Καυτατζόγλειο Στάδιο και τις επόμενες μέρες σε αλυσίδες γυμναστηρίων της πόλης και στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο.

Στην Πάτρα, τα συνδικάτα συνεχίζουν τις περιοδείες, και σήμερα Τετάρτη θα γίνουν οι εξής: Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας σε καταστήματα του κέντρου της Πάτρας. Το σωματείο Μετάλλου στις επιχειρήσεις «Novatec», «Νικολής» και «Αρκον Πάνελ». Το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας στις επιχειρήσεις «Σπηλιόπουλος» και «ΧΙΩΝ». Το σωματείο Νέων Τεχνολογικών & Τηλεπικοινωνιών με αντιπροσωπεία του ΕΚΠ θα περιοδεύσει στην «Intrasoft» στις 12.30 μ.μ.

Επίσης, από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή 24 Απρίλη το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας θα περιοδεύσει σε Μανωλάδα και Λάππα.

Πολύμορφη δραστηριότητα

Μπροστά στην Πρωτομαγιά εργατικά σωματεία και φορείς ξεδιπλώνουν και μια πολύμορφη πολιτιστική δραστηριότητα με μια σειρά εκδηλώσεις:

- Στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΤΗΠ οργανώνει την Παρασκευή 24/4 εκδήλωση με θέμα: «Πρωτομαγιά 2026: Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από τους ηρωικούς αγώνες της τάξης μας. Πάλη για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

- Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Κ. Μακεδονίας οργανώνει αύριο Πέμπτη, στις 6 μ.μ. έξω από την πύλη των ΕΛΠΕ, συναυλία αλληλεγγύης στους εργολαβικούς εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, που διεξάγουν έναν πολυήμερο παλικαρίσιο αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

- Στο Ναύπλιο, συναυλία - αφιέρωμα, την Κυριακή 26 Απρίλη στις 8 μ.μ. στο λιμάνι.

- Στη Νάουσα, το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη για τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του, Γιώργου Βουτυρά. Το πρόγραμμα: Σάββατο, στις 6 μ.μ. εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου. Κυριακή ιστορικός περίπατος στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

- Στην Καλαμάτα, εκδήλωση - αφιέρωμα με ντοκιμαντέρ και εργατικά τραγούδια, την Τετάρτη 29 Απρίλη, στις 8 μ.μ., στο «Brooklyn Live stage» (Ιθώμης 5).

- Στην Κόρινθο, προβολή ταινίας, το Σάββατο 25 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.