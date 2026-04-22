Τετάρτη 22 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πειραιάς, 10.30 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

- Αλεξανδρούπολη, 10.30 π.μ., δημαρχείο

- Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αμφισσα, 9.30 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αταλάντη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου

- Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ

- Εδεσσα, 10.30 π.μ., μικροί Καταρράκτες

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ιθάκη, 10 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης

- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καλαμάτα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κατερίνη, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Κέρκυρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης

- Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Λαμία, 10 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μεσολόγγι, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου

- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Πολύγυρος, 11 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Τρίκαλα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
