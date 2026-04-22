Μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη οι δηλώσεις συμμετοχής | Αγώνας δρόμου και στα Γιάννενα
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ακολουθώντας τη διαδρομή που ακολουθούσαν και οι μελλοθάνατοι για να μεταφερθούν με τα καμιόνια από το Χαϊδάρι στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA.
Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.
Τον 3ο αγώνα δρόμου οργανώνει την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 10 π.μ. με αφετηρία την πλατεία Μαβίλη, και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, καλώντας εργαζόμενους, λαό και φορείς της πόλης να δώσουν μαζικά το «παρών».