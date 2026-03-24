ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «MEDICHROM»

Απέργησαν ενάντια στις απολύσεις και τον εκφοβισμό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες η απεργία που προκήρυξε το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής στη «Medichrom» ενάντια στις δύο απολύσεις και στο κλίμα εκφοβισμού που προσπαθεί να καλλιεργήσει η εργοδοσία. Την απεργία στήριξαν επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και συγκεκριμένα από τις «Boehringer», «Demo» και «Fama», όπως και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), μέσω του Συλλόγου των Μεσογείων, και το Σωματείο Ιδιωτικών υπαλλήλων Εμποροϋπαλλήλων Ανατολικής Αττικής.

Η συμμέτοχη των εργαζομένων και το πείσμα τους να μην μπουν στη δουλειά παρά το κλίμα τρομοκρατίας είναι σημαντική παρακαταθήκη για όλο τον κλάδο, σημειώνει το Συνδικάτο και προσθέτει: «Δείξαμε πως όταν είμαστε αποφασισμένοι και οργανωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Με αφορμή το πολύ σοβαρό περιστατικό βίας σε χώρο εργασίας αναδείχτηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να είναι σίγουροι όλοι πως δεν τελειώνουμε με την σημερινή απεργία. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με κάθε μέσο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο του απέναντι στις αυθαιρεσίες του κάθε εργοδότη».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 5 Μάρτη, στον χώρο της παραγωγής της «Medichrom», εργαζόμενες δέχτηκαν επίθεση από τον διευθυντή παραγωγής - συσκευασίας, όπως είχε καταγγείλει το Συνδικάτο. Οι εργαζόμενες πήγαν την ίδια μέρα να διαμαρτυρηθούν στην εκπρόσωπο της εργοδοσίας και την επομένη ανακοινώθηκε η πρώτη από τις δύο απολύσεις.