ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους δήμους, να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ για τη στήριξη του αγώνα εργαζομένων, σωματείων και των αγωνιστικών δημοτικών αρχών

Αντιμέτωποι με μπαράζ απολύσεων είναι για μια ακόμα φορά συμβασιούχοι σε μια σειρά δήμους όλης της χώρας, την ίδια στιγμή μάλιστα που η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση συνεχίζονται από το κράτος και την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, π.χ. στο «Πρόγραμμα 55+» της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) οι εργαζόμενοι διεκδικούν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με τους αγώνες τους αλλά και με προσφυγές στα δικαστήρια. Εκεί, μάλιστα, σε πάμπολλες περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με εφέσεις από δημοτικές αρχές που στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική και σπεύδουν να εφαρμόσουν την αντιδραστική «διάταξη Βορίδη» για να γίνει πράξη η απόλυση των εργαζομένων.

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις που «τρέχουν» σε όλη τη χώρα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει σε ανακοίνωσή του:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει την κύρια ευθύνη για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της Τοπικής Διοίκησης, είναι υπόλογη συνολικά για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στους δήμους και στις Περιφέρειες: Τεράστιες ελλείψεις αναγκαίου προσωπικού, μωσαϊκό απαράδεκτων εργασιακών σχέσεων, συνθήκες εργασιακής ομηρίας. Μάλιστα την τραγική κατάσταση στα οικονομικά των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και οι οικονομικές συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, στον οποίο συμμετέχει η χώρα μας.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση με την περίφημη "διάταξη Βορίδη" καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους.

Το ΚΚΕ καλεί σε μαζική στήριξη του αγώνα των σωματείων των εργαζομένων και των αγωνιστικών δημοτικών αρχών της "Λαϊκής Συσπείρωσης", για να μη διακοπούν προγράμματα απασχόλησης και να μη γίνουν απολύσεις εργαζομένων.

Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Να παραταθεί το "Πρόγραμμα 55+" της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μέχρι τη συνταξιοδότηση όλων των ωφελουμένων. Να καταργηθεί η "διάταξη Βορίδη" και να παύσουν οι διώξεις αιρετών που συγκρούονται με αυτήν.

Ο λαός έχει τη δύναμη με τους αγώνες και την πάλη του να καταργήσει στην πράξη τους αντιλαϊκούς νόμους και να επιβάλει το δίκιο της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας».