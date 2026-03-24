4 ΑΠΡΙΛΗ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Πληθαίνουν οι αποφάσεις, μεγαλώνει το άνοιγμα στους χώρους δουλειάς

Με τις αποφάσεις σωματείων να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα και με πλατύ άνοιγμα σε χώρους δουλειάς, κλιμακώνεται μπροστά στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στην Καισαριανή (γήπεδο Νήαρ Ηστ).

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», είναι το σύνθημα του ΠΑΜΕ που μεταφέρεται στους χώρους δουλειάς, με περιοδείες, συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις και άλλες δραστηριότητες, με στόχο η σύσκεψη να αποτελέσει κορυφαίο σταθμό σε μια περίοδο κρίσιμη για την εργατική τάξη και τον αγώνα της. Να αποτελέσει «σημείο τομής», με περισσότερα σωματεία να συναντιούνται στον δρόμο της οργάνωσης της αντεπίθεσης κόντρα στην πολιτική της θανάσιμης εμπλοκής και των θυσιών για τα κέρδη των ομίλων.

Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, το ΠΑΜΕ έδινε τον τόνο για τη διοργάνωση της Σύσκεψης: «Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Αποφάσεις συμμετοχής από εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Καθημερινά προστίθενται συνδικαλιστικές οργανώσεις στον μακρύ κατάλογο των συμμετοχών στη Σύσκεψη, παίρνοντας αποφάσεις που συνδυάζονται με αγωνιστική παρέμβαση στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς.

Στο πλαίσιο αυτό, τη συμμετοχή του αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Βορείου Δωδεκανήσου, τονίζοντας πως «στο ερώτημα ποιο συνδικαλιστικό κίνημα, ποιες διεκδικήσεις, πώς θα υπερασπιστούμε και θα κατακτήσουμε, απάντηση θα δοθεί με την οργάνωση νέων δυνάμεων στα σωματεία. Με νέα σωματεία παντού. Σε κάθε χώρο δουλειάς. Αγρυπνο μάτι για τα συμφέροντα των εργαζομένων».

Συμμετοχή και από την ΠΕΜΕΝ





Με ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή στη Σύσκεψη, το ναυτεργατικό σωματείο τηςπαίρνει τη σκυτάλη από τις κινητοποιήσεις για να πάψουν οι ναυτεργάτες να στέλνονται στα πεδία του πολέμου για τα κέρδη των εφοπλιστών. Οπως σημειώνει η ΠΕΜΕΝ, σε αυτές τις συνθήκες αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα καράβια, να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, να ηττηθεί παντού ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός τύπου ΠΝΟ.

Ειδικά για τη συμβολή του ΠΑΜΕ η ΠΕΜΕΝ τονίζει ότι ήταν τεράστια για τη βελτίωση του συσχετισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και για τον συντονισμό της αγωνιστικής δράσης των σωματείων. Στέκεται στη μεγάλη αλληλεγγύη που εκφράστηκε από σωματεία, συλλόγους και φορείς του Πειραιά, της Αττικής και όλης της χώρας, καθώς και στη διεθνή στήριξη από την ΠΣΟ και άλλα σωματεία, επισημαίνοντας ότι «οι κινητοποιήσεις μας είχαν σημαντικό διεθνή αντίκτυπο. Κάτω από την πίεσή μας διεθνείς φορείς χαρακτήρισαν ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου εμπόλεμη περιοχή (warlike area). Ομως αυτή η εξέλιξη δεν αντιμετωπίζει καθολικά και συνολικά το ζήτημα του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες. Σε αυτές τις συνθήκες αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα καράβια, να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, να ηττηθεί παντού ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός τύπου ΠΝΟ.

Η μεγάλη απεργία των λιμενεργατών σε 20 λιμάνια της Μεσογείου στις 6 Φλεβάρη, που σημείωσε καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά, όπως και η μεγάλης σημασίας 24ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία μας στις 5 Μάρτη, έστειλε προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι "δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους" και ότι οι ναυτεργάτες θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μη θρηνήσουμε θύματα συναδέλφους μας στο κυνήγι του μέγιστου κέρδους από τους εφοπλιστές, που δεν διστάζουν να στέλνουν τους ναυτεργάτες στο "στόμα του λύκου", γιατί τα ναύλα στις εμπόλεμες θαλάσσιες περιοχές εκτοξεύονται».

«Οργώνει» τους χώρους δουλειάς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Εχοντας αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή της στη Σύσκεψη, ηοργανώνει πλατύ μαζικό άνοιγμα στους χώρους δουλειάς.

Σήμερα Τρίτη θα βρεθεί στα καταστήματα «Πλαίσιο» και «Public» Συντάγματος με επικεφαλής την πρόεδρό της, Ντίνα Γκογκάκη, στους εργολαβικούς εργαζόμενους του ΠΑΔΑ (πρ. ΤΕΙ Πειραιά) με επικεφαλής την Χριστίνα Καραμαλίκη, μέλος της διοίκησης, στα «Notos» Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Πέτρο Σημάδη, μέλος της διοίκησης, και στα καταστήματα «Praktiker», «Metro Cash & Curry» και «Κωτσόβολος» Αλεξανδρούπολης με επικεφαλής τον Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, μέλος της διοίκησης.

Την Πέμπτη 26 Μάρτη στα «Attica» με επικεφαλής τον Αχμετ Μουσταφά, οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας, στους εργολαβικούς εργαζόμενους στο Κρατικό Νίκαιας και στο «Μεταξά» με επικεφαλής την Χριστίνα Καραμαλίκη, στα σούπερ μάρκετ Κορίνθου με επικεφαλής την Μάγδα Αποστολοπούλου, μέλος της διοίκησης, στα «GA Toys» και «Κωτσόβολος» Λιβαδειάς με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση, μέλος της διοίκησης, και στην ICAP Καλλιθέας με επικεφαλής τον Νίκο Τζώρτζη, ταμία της Ομοσπονδίας.

Χαλκιδική: Σύσκεψη από το Σωματείο Οικοδόμων

Μπροστά στη μεγάλη ταξική συνάντηση που οργανώνει το ΠΑΜΕ, σύσκεψη για τις εξελίξεις στον κλάδο των Κατασκευών πραγματοποίησε το Σωματείο Οικοδόμων Στανού Χαλκιδικής με την παρουσία στελεχών της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ενώ αποφάσισε και τη συμμετοχή του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξελίσσεται με την εμπλοκή της χώρας μας και οι επιπτώσεις του στον λαό, αποτυπώθηκε η αποφασιστικότητα για αγωνιστική παρέμβαση στις εξελίξεις.

Μέσα από τη συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο των Κατασκευών επιβεβαιώθηκε η ανάγκη της πάλης για να γίνει υποχρεωτική για όλους η ΣΣΕ, με ευθύνη και του υπουργείου Εργασίας, όπως και για λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας με το αναγκαίο προσωπικό και να ενισχυθεί με τα απαραίτητα μέσα.

Συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη αποφάσισε και το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Νομού Πέλλας (ΣΕΙΤΠΕ), που πρόσφατα βγήκε από τις επιτυχημένες αρχαιρεσίες του. Το Σωματείο αποφάσισε συμμετοχή δυναμώνοντας τον κοινό βηματισμό με εκατοντάδες σωματεία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και χιλιάδες συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, προκειμένου να μεταφέρει το αγωνιστικό κάλεσμα στους χώρους δουλειάς προγραμματίζει περιοδείες σε καταστήματα και συσκέψεις με εργαζόμενους, και συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη 26/3 περιοδεία στα σούπερ μάρκετ στα Γιαννιτσά και την Παρασκευή 27/3 στα καταστήματα εστίασης. Το Σάββατο 28/3 στα σούπερ μάρκετ της Εδεσσας και της Σκύδρας. Τη Δευτέρα 30/3 στα καταστήματα εστίασης και στα σούπερ μάρκετ της Αριδαίας.

Στην Πάτρα

Και στην Πάτρα συνεχίζεται το μαχητικό κάλεσμα από τα σωματεία στους εργαζόμενους όλων των κλάδων, ανοίγοντας την κουβέντα ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας.

Μια μάχη που συνδέεται και με το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 27 Μάρτη (βλ. σελ. 10).

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε περιοδεία σε υπό ανακαίνιση μεγάλο ξενοδοχείο στην πόλη καλώντας σε ξεσηκωμό, να μη μείνει κανένας εργαζόμενος αμέτοχος μπροστά στις εξελίξεις. Οι περιοδείες συνεχίζονται σήμερα Τρίτη και την Πέμπτη στα έργα του ΟΣΕ, σε συμβατικές οικοδομές στην Πάτρα κ.α.

Χθες πραγματοποιήθηκαν περιοδείες από το Σωματείο Νέων Τεχνολογιών &Τηλεπικοινωνιών στην «Intrakom», με τη δραστηριότητα να συνεχίζεται σήμερα Τρίτη στη «Thik Digital» και την Πέμπτη στο μέγαρο του ΟΤΕ. Το Συνδικάτο καλεί και σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στο ΕΚΠ.

Στα προνοιακά ιδρύματα «Ασυλο», «Μέριμνα», «Κωνσταντοπούλειο» και «Κιβωτό», περιόδευσε χθες το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και στα ΝΠΔΙ, σε ΝΟΥΝΟΥ και ΑΜΣΤΕΛ το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας, ενώ στη Νέα Μανωλάδα βρέθηκε το αντίστοιχο κλαδικό Συνδικάτο Βόρειας Ηλείας - Δυτικής Αχαΐας.

Στο «τι πρέπει να γίνει;» που ρωτούν αρκετοί εργαζόμενοι, εκφράζοντας την αγωνία τους για το αύριο και τις εξελίξεις, η συζήτηση άνοιγε με τους συνδικαλιστές να καλούν σε δυνάμωμα των σωματείων σε κάθε χώρο, με οργάνωση της πάλης ενάντια στις ίδιες τις αιτίες που γεννούν τους πολέμους, με πρώτο το επιχειρηματικό κέρδος, την προσπάθεια των επιχειρηματικών ομίλων να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερο.

Αναδείχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια αιτία που φέρνει τα 13ωρα, την εντατικοποίηση, την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, τα χαμένα ένσημα, την άρνηση από την εργοδοσία υπογραφής ΣΣΕ κ.λπ., ζητήματα τα οποία οξύνονται με τον πόλεμο, όπως και η ακρίβεια, που θερίζει το εργατικό - λαϊκό εισόδημα.

Γενικές Συνελεύσεις

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά η Ενωση Λογιστών -Ελεγκτών Περιφέρειας Αθήνα - Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό καλεί την Τρίτη 31 Μάρτη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).