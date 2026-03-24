ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσει!

Μήνυμα καταδίκης της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας έστειλαν εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί που συγκεντρώθηκαν χτες το πρωί έξω από τα δικαστήρια Πειραιά. Εκεί είχε προγραμματιστεί η δίκη σε βάρος του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Μάρκου Μπεκρή, του προέδρου της ΕΛΜΕ Πειραιά, Ηλία Πατίδη, του μέλους του ΔΣ της ΕΛΜΕ, Ακρίτα Καλούση, και του πρώην γραμματέα του ΔΣ Παναγιώτη Χουντή, μετά από μήνυση που κατέθεσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε μέσα από τη μαζική παρουσία σωματείων έξω από τα δικαστήρια και την πορεία που ακολούθησε, καταδικάζοντας συνολικά τις πειθαρχικές και δικαστικές διώξεις ενάντια στη συνδικαλιστική δράση, στους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων. Οπως δήλωσε ο Ηλ. Πατίδης, η προσπάθεια καταστολής έρχεται σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι για τον λαό μεγαλώνουν, που τα σχολεία του Πειραιά έχουν 213 κενά, που πέφτουν σοβάδες λόγω της υποσυντήρησης και της υποχρηματοδότησης, που «μας καλούν σε θυσίες για να υπηρετήσουν τα επικίνδυνα σχέδιά τους. Η πραγματικότητα είναι ότι δυναμώνουν τον αυταρχισμό για να μας κλείσουν το στόμα, για να πάψουν τα σωματεία να αγωνίζονται και να αναδεικνύουν τις αιτίες αυτής της πολιτικής», τόνισε, δηλώνοντας πως ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί μέχρι να αθωωθούν όλοι οι διωκόμενοι.

Η δίκη των συνδικαλιστών αναβλήθηκε για τις 7 Οκτώβρη 2026.