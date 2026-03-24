ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξανά πρώτη και αυτοδύναμη η ΑΣΥ

Πρώτη και αυτοδύναμη αναδείχθηκε ξανά η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» ΨΝΑ στις εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ, του μεγαλύτερου ψυχιατρικού νοσοκομείου της χώρας.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Μάρτη και με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης η ΑΣΥ έλαβε 5 από τις 9 έδρες, με αύξηση ψήφων και ποσοστού, ενώ πτώση καταγράφουν τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ και του ΣΕΚ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις, με τη στήριξη της πλειοψηφίας των εργαζομένων του νοσοκομείου, παρά τη μείωση προσωπικού από τις προηγούμενες εκλογές, λόγω και της ολοκλήρωσης της αντιδραστικής «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», αποκτούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά την αυτοδυναμία.

Συγκεκριμένα: Ψήφισαν 748 (από 810 το 2024).

Η ΑΣΥ πήρε 428 ψήφους και 5 έδρες (από 405 ψήφους και 5 έδρες το 2024).

Η ΔΑΚΕ πήρε 191 ψήφους και 3 έδρες (από 238 ψήφους και 3 έδρες), ενώ το «Ανατρεπτικό Κίνημα στην Υγεία» (πρώην «Ενωτικό Κίνημα» - ΑΡΣΥ) πήρε 106 ψήφους και 1 έδρα (από 148 ψήφους και 1 έδρα).