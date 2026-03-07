«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία»

Κάλεσμα αγώνα απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στις γυναίκες του μόχθου, σε εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, φοιτήτριες, νέες μητέρες, μετανάστριες - πρόσφυγες, τιμώντας την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΓΕ μαζί με εργατικά σωματεία οργανώνει μια σειρά παρεμβάσεις και κοινές δράσεις, που θα κορυφωθούν με τις εξής πρωτοβουλίες:

- Την Κυριακή 8 Μάρτη στις 5.30 μ.μ. εκδήλωση - ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Δυναμώνουμε τον αγώνα για προστασία της εργαζόμενης γυναίκας και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην εντατικοποίηση».

- Τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, για να επιδοθεί και σχετικό ψήφισμα με κοινό πλαίσιο αιτημάτων για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία» είναι το κάλεσμα που απευθύνει η ΟΓΕ για τη φετινή 8η Μάρτη.

Παράλληλα δίνει μαχητική απάντηση στον πόλεμο που έχουν κηρύξει σε κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας του μόχθου οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυβερνήσεις, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

«Στρέφουμε τα βέλη μας ενάντια στην αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας και της αναπαραγωγής παλιών και νέων μορφών βίας και καταπίεσης, ενάντια στην εκμετάλλευση, που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και των ανταγωνισμών τους, που φτάνουν μέχρι τις πολεμικές συγκρούσεις», τονίζει.

«Η εργοδοτική βία στάζει αίμα»

Η ΟΓΕ σημειώνει ότι «η εργοδοτική βία στάζει αίμα», φέρνοντας ως παράδειγμα τις εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανία «Βιολάντα», αλλά και τις χιλιάδες εργαζόμενες, που όπως αναφέρει φεύγουν καθημερινά εξουθενωμένες από την εντατικοποίηση της εργασίας και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλει τις συνθήκες «13ωρης δουλειάς, ακανόνιστων ωραρίων και βαρδιών μέχρι τελικής πτώσης» χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας της υγείας, της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού.

«Αντιπαλεύουμε την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, τονίζοντας ότι «θρέφει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και πνίγει τις δικές μας ανάγκες». Οπως σημειώνει, στο όνομα της «ισότητας των φύλων» καταργήθηκαν κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, ενώ στο όνομα της «συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» οι μονοπωλιακοί όμιλοι επιβάλλουν ακόμα μεγαλύτερη εργασιακή «ευελιξία», την ώρα που οι ανάγκες για δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας «θυσιάζονται στο ζύγι του κόστους για το κράτος».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους διεθνείς ανταγωνισμούς. Η ΟΓΕ τονίζει ότι «σε κάθε γωνιά του πλανήτη ξεφυτρώνουν πολεμικά σφαγεία για τους λαούς», ενώ καταγγέλλει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και τη μετατροπή της χώρας σε στρατιωτική βάση. Παράλληλα, δηλώνει ότι οι γυναίκες «δεν ανεχόμαστε τα παιδιά μας να γίνουν κρέας στα κανόνια τους» και ότι αρνούνται να συμβάλουν στην πολεμική προετοιμασία.

Κλείνοντας, η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να βαδίσουν «στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων». Να ενισχύσουν τη συλλογική δράση για σταθερή εργασία με σταθερό ωράριο, προστασία της μητρότητας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και επισημαίνει την ανάγκη κοινού αγώνα γυναικών και ανδρών «ενάντια στην κοινωνία της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης».

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας χαιρετίζει και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), καλώντας τη Δευτέρα 9 Μάρτη στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας.

Δράσεις Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ

Δραστηριότητα σε μια σειρά πόλεις ξεδιπλώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπροστά στην 8η Μάρτη.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Μάρτη:

- Στη Λαμία, στις 6.30 μ.μ. η Ομάδα Γυναικών καλεί σε εκδήλωση - συζήτηση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου (Λεωσθένους Δεδούση 9). Θα μιλήσει η Γιούλη Κουτή, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Φθιώτιδας.

Την Κυριακή 8 Μάρτη:

- Στην Κατερίνη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Πιερίας (Κασσάνδρου 3) εκδήλωση διοργανώνουν η Ομάδα Γυναικών, το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πιερίας «Η Πρωτοπορία» και το Σωματείο Συνταξιούχων. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Ελένη Μπακιρλή, συνταξιούχος νοσηλεύτρια.

- Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. εκδήλωση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου από την Ομάδα Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο.

- Στη Λάρισα, στις 7 μ.μ. η Ενωση Γυναικών και το Εργατικό Κέντρο καλούν στη θεατρική παράσταση από την ομάδα «Γιάννης Νεγρεπόντης» του Εργατικού Κέντρου, με τίτλο «Είναι δικός σου όλος ο κόσμος». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).

- Στον Βόλο, στις 6 μ.μ. ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και το τοπικό Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ θα προβάλουν το ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες» του Λεωνίδα Βαρδαρού, στην αίθουσα «Γλέζος» στον Θόλο του Πανεπιστημίου.

- Στην Καρδίτσα, ο Σύλλογος Γυναικών και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων διοργανώνουν στις 6 μ.μ., στο «Bistrot Arni», εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας με μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην εντατικοποίηση».

- Στο Λιτόχωρο, στις 8 μ.μ. στο εξοχικό κέντρο «Οι Μύλοι», ο Σύλλογος Γυναικών θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Χριστίνα Ναβροζίδου, πρόεδρο της Ομάδας Γυναικών Κατερίνης (ΟΓΕ).

- Στη Σέκλιζα, η Ομάδα Γυναικών διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Δυναμώνουμε την πάλη για την εργαζόμενη γυναίκα της υπαίθρου ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία», στις 6 μ.μ., στο κατάστημα της «Μαρίας Λούλου».

- Στην Κεφαλονιά, στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, η Ομάδα Γυναικών Αργοστολίου προβάλλει την ταινία «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα».

Εκδήλωση - έκθεση φωτογραφίας από το Κλαδικό Συνδικάτο Χρηματοπιστωτικού

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζόμενων στο Χρηματοπιστωτικό προχωρά την Κυριακή 8 Μάρτη σε εκδήλωση - έκθεση στα γραφεία της ΕΛΕΠΑ (Κάνιγγος 27, Αθήνα) με θέμα «Γυναίκα στον Αγώνα - Γυναίκα Εμπνευση».

Η έκθεση ξεκινά στις 5.30 μ.μ., με μια μοναδική παρουσίαση από εργαζόμενους του κλάδου, που μέσα από εικαστικά έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και ποίηση αναδεικνύουν τη δική τους δημιουργική ματιά για τη γυναίκα που αγωνίζεται. Αμέσως μετά, στις 6.30 μ.μ., θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση του Συνδικάτου.