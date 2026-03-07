ΕΚΘΕΣΗ ΕΕΤΕ - ΟΓΕ

Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής

Στοφιλοξενείται η έκθεσητην οποία διοργανώνουν τοκαι η

Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας - στην εργασία, στην οικογένεια, στη μητρότητα, στην κοινωνική δράση. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που μένουν στο σκοτάδι.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες ανοίγει ένας διάλογος για τη θέση της γυναίκας σήμερα, για τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις της.

Γιατί απέναντι στην ατομική λύση και σιωπή, η δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα. Στους κοινούς αγώνες γυναικών και ανδρών για να διεκδικήσουν όλα όσα είναι αναγκαία και σύγχρονα για τη ζωή τους σήμερα, τον 21ο αιώνα, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και ανισοτιμία.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μάρτη.

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη 10.00 - 18.00, Παρασκευή 10.00 - 20.00, Σάββατο και Κυριακή 10.00 - 18.00.

Είσοδος ελεύθερη.

Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.