Εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

Την Κυριακή 8 Μάρτη

- Στην Κόρινθο στις 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του δημαρχείου. Θα μιλήσει η Κική Νανοπούλου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου.

- Στην Κέρκυρα στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει η Μαρία Αραπογιάννη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας.

Τη Δευτέρα 9 Μάρτη

- Στην Πάτρα στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο της Ιχθυόσκαλας. Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Αλάφη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Ελλάδας. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας και πρόεδρος του κλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων.