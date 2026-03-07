Σάββατο 7 Μάρτη 2026 - Κυριακή 8 Μάρτη 2026
8Η ΜΑΡΤΗ 2022
Εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

Την Κυριακή 8 Μάρτη

- Στην Κόρινθο στις 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του δημαρχείου. Θα μιλήσει η Κική Νανοπούλου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου.

- Στην Κέρκυρα στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει η Μαρία Αραπογιάννη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας.

Τη Δευτέρα 9 Μάρτη

- Στην Πάτρα στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο της Ιχθυόσκαλας. Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Αλάφη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Ελλάδας. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας και πρόεδρος του κλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων.

    

