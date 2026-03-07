ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Συνεχίζουν τη μάχη επιβίωσης με συλλαλητήριο με τρακτέρ στην «Agrotica»

Με οργανωτές τους κατά τόπους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες, που συντονίζουν τη δράση τους μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας προετοιμάζουν συλλαλητήριο με τρακτέρ την Πέμπτη 12 Μάρτη στην έκθεση «Agrotica» στη Θεσσαλονίκη. Το αγωνιστικό ραντεβού είναι στην πλατεία ΧΑΝΘ στις 5 μ.μ. Στο πλευρό τους θα βρεθούν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της Θεσσαλονίκης.

Το συλλαλητήριο, που αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Τρίτη στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, αποτελεί συνέχεια του δίκαιου αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι.

Αλλωστε, η πλειοψηφία των αγροτών που συμμετείχαν στα μεγαλειώδη μπλόκα είχαν ξεκαθαρίσει ότι ο αγώνας που δίνουν δεν είναι «μια κι έξω», αλλά απαιτείται συνεχής και πολύμορφη αναμέτρηση με την πολιτική που υλοποιούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις που στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, προωθώντας τις κατευθύνσεις της ευρωενωσιακής ΚΑΠ.

Τα προβλήματα οξύνονται και σφίγγουν παραπάνω τη θηλιά στους καταχρεωμένους αγρότες

Οπως ειπώθηκε και στην πανελλαδική σύσκεψη στη Σίνδο, «η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα βασικά αιτήματα για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας και να παράγουμε, την ίδια ώρα που τα προβλήματα παραμένουν και μεγαλώνουν».

Στο επίκεντρο του αγώνα τους παραμένουν οι ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις που είχαν για πάνω από 6 βδομάδες στα μπλόκα, όπως: Μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του εισοδήματος, τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής αλλά και από τις ζωονόσους. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις ζημιογόνες αιτίες και χωρίς καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, καθημερινά προκύπτουν και νέα προβλήματα, όπως τα δεκάδες χιλιάδες πλημμυρισμένα στρέμματα στον Εβρο, ο αποκλεισμός προϊόντων από την αναπλήρωση εισοδήματος (π.χ. τα μήλα σε Αγιά και Μαγνησία), ενώ σε απόγνωση παραμένουν χιλιάδες κτηνοτρόφοι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει το πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου στις τράπεζες. Αντί το κράτος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και τη χρηματοδότηση (100%) για την αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν από τις ζωονόσους, μετατρέπει μια ανάγκη σε πεδίο τραπεζικής κερδοφορίας και νέων χρεών για τους πληγέντες.

Σαν να μην έφτανε η ήδη ζοφερή κατάσταση, οι βιοπαλαιστές αγρότες - όπως και ο υπόλοιπος λαός - έρχονται αντιμέτωποι με την πολιτική εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που υλοποιεί η κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που έχουν πληρώσει και στο παρελθόν τα «σπασμένα», με χάσιμο αγορών για τα προϊόντα τους και αύξηση του κόστους παραγωγής, βλέπουν ξανά την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «αυξήσεις στα καύσιμα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ήδη υπέρογκο κόστος παραγωγής.

Με τις παρακαταθήκες που άφησε ο μεγαλειώδης αγώνας τους στα μπλόκα, την ενότητα και τον πανελλαδικό συντονισμό, το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, την εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη και κοινή δράση, θα δώσουν και αυτήν τη μάχη με αποφασιστικότητα.