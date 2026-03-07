ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συντονίζονται και βγαίνουν στους δρόμους από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής

Με το βλέμμα στραμμένο στην παναττική κινητοποίηση νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου την Κυριακή 15 Μάρτη, στο Σύνταγμα, στις 17.00, με σύνθημα «Η φωνή μας να ακουστεί πιο δυνατά για όλα όσα μας ανήκουν», σωματεία και φορείς συντονίζουν την πάλη τους και οργανώνουν την επιτυχία της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Την περασμένη Δευτέρα μάλιστα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων νοσοκομείων της Αττικής με τη συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων από 20 νοσοκομεία, θέτοντας στο επίκεντρο την οριακή κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, αλλά και ανταλλάζοντας πείρα από τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος, για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες οργανώνονται συνεδριάσεις των ΔΣ, Γενικές Συνελεύσεις και Συνελεύσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, καθώς και περιοδείες των σωματείων για την ενημέρωση και οργάνωση του συλλαλητηρίου.

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και η στήριξη των κινητοποιήσεων της ΟΕΝΓΕ στις 11 και 18 Μάρτη, της ΠΟΕΔΗΝ στις 19 Μάρτη, ενώ δεσμεύτηκαν για την πραγματοποίηση και νέας σύσκεψης συντονισμού της πάλης στη συνέχεια.

«Διαδηλώνουμε μαζί γιατί δεν ανεχόμαστε την εντατικοποίηση, με αλλεπάλληλες βάρδιες», σημειώνεται στο κοινό κάλεσμα των Σωματείων, συμπληρώνοντας τα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς σε δύο ή και έναν νοσηλευτή ανά βάρδια, την άρνηση της κυβέρνησης να τους εντάξει στα ΒΑΕ. Επίσης, τους πετσοκομμένους μισθούς, την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, την απαράδεκτα χαμηλή αποζημίωση για εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, σε αργίες - Κυριακές κ.ά.

Τα Σωματεία εστιάζουν μεταξύ άλλων στη μείωση προσωπικού και απαντώντας στην κυβερνητική προπαγάνδα, υπογραμμίζουν ότι ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία από 93.580 τον Ιανουάριο 2013 έφτασε σε 78.220 τον Ιανουάριο του 2020 και σε 71.684 τον Αύγουστο 2025. Ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και 2025 οι αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων ξεπέρασαν τις 4.500. Οσο για την «πολυδιαφημισμένη» προκήρυξη για πρόσληψη 1.640 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, είναι κυριολεκτικά «σταγόνα στον ωκεανό» των ελλείψεων, που σύμφωνα με τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς ξεπερνούν τις 20.000 κενές θέσεις.

«Γνωρίζουμε ότι είναι πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ενωσης η υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας, η λειτουργία τους ως "αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες", όπου το κόστος θα καλύπτεται από τις πληρωμές των ασθενών, με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση από τα δικά μας "ματωμένα" υπερπλεονάσματα και με τα "πάρτι" εκατομμυρίων των εργολαβιών», σημειώνουν τα Σωματεία.

Και, καλώντας τους εργαζόμενους να μη δείξουν καμία εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ και τις διοικήσεις της ΕΝΕ - ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και ΠΑΣΟΝΟΠ, που στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, τονίζουν: «Βάζουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες μας, στο στόχαστρο την πολιτική ΕΕ - κράτους - κυβερνήσεων που θυσιάζει τις ανάγκες και τις ζωές μας στον βωμό του κέρδους, της πολεμικής οικονομίας και εμπλοκής. Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας, για τις συνθήκες εργασίας και την Υγεία που αξίζει στους υγειονομικούς και όλο τον εργαζόμενο λαό, για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».