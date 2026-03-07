Οταν το ΝΑΤΟ επιδιώκει να στρατεύσει γυναίκες και κορίτσια επιστήμονες στην υπηρεσία της σφαγής των λαών

Γυναίκες και Κορίτσια στην Επιστήμη» είναι ο τίτλος του κυνικού challenge (πρόκληση) που έχει εγκαινιάσει το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας της πολεμικής μηχανής, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στην Επιστήμη (11 Φλεβάρη) και θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 - 35 ετών, φοιτήτριες (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές) και ερευνήτριες στους τομείς STEM1, από τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, και τις προσκαλεί να στρατευτούν στα σχέδιά του με ψευδεπίγραφες και προσχηματικές επικλήσεις«για να οραματιστούν το μέλλον και να συμβάλουν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ασφάλειας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα.

Αυτά τα άθλια προσχήματα χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και καλεί τις νέες επιστήμονες να συμμετάσχουν σε αυτήν την «πρόκληση», σε μια εποχή μάλιστα ραγδαίας κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται σε όλο τον κόσμο. Τις προτρέπει να προβλέψουν «στρατηγικά» και «να διερευνήσουν υποθετικά σενάρια διαταραχών που θέτουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα του σύγχρονου κόσμου». Η κρισιμότητα και χρησιμότητα του εν λόγω πρότζεκτ για τους αιματοβαμμένους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ φανερώνεται και από την επεξήγηση που δίνεται στη συνέχεια. Ξεκαθαρίζεται από το κείμενο ότι τα σενάρια είναι μεν «φανταστικά», ωστόσο «εδράζονται σε πραγματικές αλληλεξαρτήσεις και αναδυόμενους κινδύνους». Δηλαδή στις υπαρκτές σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών σε συνθήκες όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων, σε συνθήκες έντασης των τριγμών ακόμα και ανάμεσα σε «παραδοσιακούς συμμάχους» και ιμπεριαλιστικές ενώσεις, όπως μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ, μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Διόλου «φανταστικά σενάρια» την εποχή του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Είναι χαρακτηριστικά τα θέματα αυτών των πέντε σεναρίων που προτείνονται στις γυναίκες επιστήμονες για να επιλέξουν «να αναλύσουν, να προτείνουν καινοτόμες ιδέες έρευνας για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη, στην αντιμετώπιση ή στην προσαρμογή σε τέτοιες διαταραχές». Συγκεκριμένα αφορούν:

- «Μια Μέρα Χωρίς το Διάστημα», με σκοπό την εξερεύνηση των συνεπειών «της απώλειαςπρόσβασης σε διαστημικές δυνατότητες, όπως η επικοινωνία και η παρατήρηση».

- «Μια Μέρα Χωρίς Ρεύμα», όπου οι συμμετέχουσες καλούνται να εξετάσουν μια «εκτεταμένη διακοπή Ενέργειας και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της».

- «Μια Μέρα Χωρίς το Διαδίκτυο», που αφορά την εξέταση του αντίκτυπου «μιας παρατεταμένης απώλειας της παγκόσμιας συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών».

- «Μια Μέρα Χωρίς Αντιβιοτικά», που αφορά την αντιμετώπιση της συνθήκης «όπου η προμήθεια αντιβιοτικών διακόπτεται και οι χώρες αδυνατούν να θεραπεύσουν κοινές βακτηριακές λοιμώξεις».

- «Μια Μέρα Χωρίς Φυσική Παρουσία στο Εδαφος», όπου οι συμμετέχουσες πρέπει να εξετάσουν «τις προκλήσεις ασφάλειας σε ένα ακραίο περιβάλλον, όπου η φυσική στρατιωτική παρουσία δεν είναι πλέον δυνατή».

Μέσω όλων αυτών των σεναρίων επιδιώκεται να γίνει το ΝΑΤΟ πιο αποτελεσματικό και πιο ικανό απέναντι στους ανταγωνιστές του κάτω από σύνθετες και απρόβλεπτες συνθήκες, επιστρατεύοντας τις γνώσεις και την εφευρετικότητα των νέων γυναικών επιστημόνων για να καταρτίσουν «εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων».

Ο κυνισμός της δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ φτάνει στο σημείο να παρουσιάζει αυτήν τη ρεαλιστικότητα των σεναρίων των ιμπεριαλιστών σαν κίνητρο για τις συμμετέχουσες γυναίκες επιστήμονες ώστε να «ενθαρρυνθούν» και να «προσεγγίσουν δημιουργικά, αναλυτικά και στρατηγικά το μέλλον της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

Στην ουσία πρόκειται για ωμή ομολογία της επιδίωξης του ΝΑΤΟ να στρατεύσει την επιστήμη, τις γνώσεις, τις ικανότητες, την ίδια τη συνείδηση των νέων γυναικών επιστημόνων στην υπηρεσία των πολεμικών σχεδιασμών για τη σφαγή των λαών, στο όνομα της «ασφάλειας» και της «άμυνας».

Αλήθεια, όμως, ποια «ασφάλεια» μπορούν να νιώθουν οι γυναίκες του λαού μας όταν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η χώρα έχει μετατραπεί σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο, με κομβικό ρόλο στο ιμπεριαλιστικό μακελειό στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται μαγνήτης αντιποίνων; Οταν βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη συμφωνία της συστημικής αντιπολίτευσης, στέλνει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την ασφάλεια των βρετανικών βάσεων και των υπόλοιπων υποδομών του ΝΑΤΟ στο νησί, και όχι για την «ασφάλεια» του λαού;

Γίνεται φανερό πως η «συνεισφορά» των γυναικών επιστημόνων που επιδιώκει το ΝΑΤΟ δεν αφορά την ευημερία και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των λαών, αλλά τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του κέρδους του, που είναι βαμμένο με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων, των λαών.

Ατζέντα ΝΑΤΟ: «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»

Η προσπάθεια του ΝΑΤΟ και των επιτελείων του να στρατεύσουν τις γυναίκες στους σκοπούς του δεν μας ξαφνιάζει. Το τελευταίο αυτό «challenge» εντάσσεται στην ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», που θεωρείται από το ΝΑΤΟ «αναπόσπαστο μέρος τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών δομών, σε όλα τα πλαίσια δράσης»2. Στο όνομα της «ισότητας των φύλων» και της «συμπερίληψης» προωθούν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα επιτελεία τους, στις στρατιωτικές αποστολές, στη διπλωματία, στους τομείς της καπιταλιστικής οικονομίας, ως στοιχείο «αποτελεσματικότητας». Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η πλήρης, ισότιμη, ασφαλής και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της αποστολής του ΝΑΤΟ και για την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή».3

Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιτελεία του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κρατών - μελών τους προβάλλουν διάφορα «προτερήματα» της αύξησης της γυναικείας συμμετοχής στις Ενοπλες Δυνάμεις, όπως η ευκολότερη «πρόσβαση» των γυναικών στρατιωτών στον εκάστοτε τοπικό πληθυσμό, η άντληση περισσότερων πληροφοριών από αυτόν, οι «εξυπνότερες» παρεμβάσεις και η εξασφάλιση μεγαλύτερης «υποστήριξης» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους λαούς που σφάζονται από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις.

Η επιδίωξη του ΝΑΤΟ - όπως και της ΕΕ και του αστικού κράτους στην Ελλάδα, που έχει ενσωματώσει και υλοποιεί αυτήν την ατζέντα - για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στους στρατούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχει στόχο την ένταξη νέων δυνάμεων με ειδικά καθήκοντα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην έρευνα της πολεμικής οικονομίας, αλλά και τον εξωραϊσμό των εγκλημάτων τους στο όνομα της γυναικείας συμμετοχής και τη νομιμοποίησή τους στη συνείδηση των λαών.

Εκεί εντάσσεται και η πρόσφατη «πρόκληση» του ΝΑΤΟ, που προσπαθεί να «ψαρέψει στον σωρό» του γυναικείου επιστημονικού δυναμικού των κρατών - μελών του, για να στελεχώσει τα επιτελεία του, όπως ο Οργανισμός Επιστήμης και Τεχνολογίας, στον οποίο θα ενταχθούν οι «φιναλίστ» και οι νικήτριες του διαγωνισμού, ως έπαθλο για τη «συνεισφορά» τους.

Προσκαλούν μάλιστα και τους θεσμούς της Εκπαίδευσης, π.χ. πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς στα κράτη - μέλη, να «βοηθήσουν» στην προσέλκυση «ταλαντούχων γυναικών» επιστημόνων και στην προπαγάνδιση αυτού του απαράδεκτου προγράμματος.

Η πραγματική πρόκληση για τις γυναίκες επιστήμονες

Η βαθύτερη εμπλοκή και διασύνδεση των πανεπιστημίων και της έρευνας στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, αποτελεί σταθερό στόχο των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Αυτή η εμπλοκή προχωρά και στη χώρα μας, με ευθύνη του αστικού κράτους και όλων των κυβερνήσεων, είτε μέσω χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από το ΝΑΤΟ, όπως πρόσφατα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είτε μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και εκδηλώσεων, όπως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ.α.

Απέναντι στη μαυρίλα των σχεδίων αυτών, η ελπίδα γεννιέται μέσα στους αγώνες των φοιτητικών συλλόγων και των πανεπιστημιακών, όπου πρωτοστατούν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που μπλοκάρουν τέτοιες ενέργειες για να μη μετατραπούν τα πανεπιστήμια σε «όπλο» των σφαγέων, καλώντας φοιτητές, φοιτήτριες, πανεπιστημιακούς να μη δεχτούν να γίνουν συνένοχοι στο έγκλημα.

Σε αυτόν τον αγώνα εντάσσεται και η ανακοίνωση των εκλεγμένων της «Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας» (ΠΚΣ) στα ΑΕΙ, που καταγγέλλουν το «challenge» του ΝΑΤΟ και καλούν «κάθε νέα φοιτήτρια να μη δεχτεί να γίνει συμμέτοχη στα νέα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα που προετοιμάζουν! Διαλέξαμε την επιστήμη μας για να προσφέρουμε με αυτήν, αναπτύσσοντας και ασκώντας την προς όφελος των κοινωνικών αναγκών, και όχι για να υπηρετήσουμε τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων».

Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, οι γυναίκες επιστήμονες καλούνται να επιλέξουν τον δρόμο που θα βαδίσουν, με τη στάση, τη δράση και την επιστήμη τους. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τις καλούμε να στρατευτούν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας: Στον δρόμο της σύγκρουσης με το κράτος και τις συμμαχίες του κεφαλαίου. Να δυναμώσουν την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, απορρίπτοντας τις ξένες σημαίες της αστικής τάξης. Να πάρουν τη θέση τους στην υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαού, για την ανατροπή του σάπιου κόσμου της εκμετάλλευσης που φλέγεται και μπορεί να σβήσει μόνο με τη φωτιά της επαναστατικής ανατροπής.

Σημειώσεις:

1. Ως τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αναφέρονται από τα αστικά επιτελεία οι κλάδοι που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Περιλαμβάνουν φυσικές και κοινωνικές επιστήμες (όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αστρονομία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Οικονομικά), την Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους κλάδους της Μηχανικής και των Μαθηματικών.

2. NATO Policy on Women, Peace and Security (2024) https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/nato-policy-on-women-peace-and-security-2024

3. ό.π.

Β. Κ.