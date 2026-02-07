SUPER LEAGUE

Φουλ του ντέρμπι

Ανεβαίνουν κατακόρυφα οι «τόνοι» στην 20ή αγωνιστική της Super League, το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει δύο σπουδαία ντέρμπι για τα της κορυφής και μια σειρά σημαντικά ματς για τις θέσεις 5 έως 8, αλλά και για τη μάχη της σωτηρίας.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι στο Φάληρο μεταξύ του πρωτοπόρου Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που τρέχει να προλάβει το «τρένο» της τετράδας, όπως και η παραδοσιακή κόντρα της Θεσσαλονίκης, με τον Αρη στην προσπάθειά του να ανέβει βαθμολογικά να υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να διατηρήσει επαφή με την κορυφή. Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν η 2η ΑΕΚ (στις Σέρρες) και ο 4ος Λεβαδειακός (στο Ηράκλειο), ενώ στη μάχη της παραμονής κρίσιμο αναμένεται το ματς στη Λάρισα, μεταξύ ΑΕΛ και Παναιτωλικού. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 7/2: ΑΕΛ - Παναιτωλικός (17.00 - Cosmote Sport 1), Αστέρας Τρίπολης - Βόλος (18.00 - Cosmote Sport 2), Κηφισιά - Ατρόμητος (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 8/2: Πανσερραϊκός - ΑΕΚ (16.00 - Novasports Prime), ΟΦΗ - Λεβαδειακός (17.00 - Cosmote Sport 1), Αρης - ΠΑΟΚ (19.00 - Novasports Prime), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21.00 - Cosmote Sport 1).

BASKET LEAGUE

Σε Ρόδο και Αθήνα το ενδιαφέρον

Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος στη 18η αγωνιστική της Basket League προσελκύουν ο αγώνας στη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός, θέλοντας να ξεκολλήσει από την ουρά, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, που κυνηγάει θέση στην τριάδα, καθώς και οι σημαντικές κόντρες για τις θέσεις της οκτάδας, στη Νέα Σμύρνη μεταξύ Πανιωνίου - Μυκόνου και στο Περιστέρι ανάμεσα στην τοπική ομάδα και στον Ηρακλή. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 7/2: Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (15.45 - ΕΡΤ2 Σπορ), Πανιώνιος - Μύκονος (16.00 - ΕΡΤ Sport 1), ΑΕΚ - Μαρούσι (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Περιστέρι - Ηρακλής (18.15 - ΕΡΤ Sport 1).

Κυριακή 8/2: Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Κόντρα κορυφής στη Νέα Σμύρνη

Το κομβικό ντέρμπι κορυφής στη Νέα Σμύρνη, ανάμεσα στους ισόβαθμους στην 1η θέση Μίλωνα και Παναθηναϊκό, δεσπόζει στη 13η αγωνιστική της Volleyleague. Στα αξιοσημείωτα και η δοκιμασία του 3ου ΠΑΟΚ στη Μεσσηνία, με αντίπαλο την ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα Καλαμάτα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 7/2: ΟΦΗ - Πανιώνιος (17.30), Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός (18.30), Καλαμάτα 80 - ΠΑΟΚ (19.30).

Κυριακή 8/2: Κηφισιά - Φλοίσβος (18.00).

Δευτέρα 9/2: Μίλωνας - Παναθηναϊκός (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).