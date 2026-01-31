SUPER LEAGUE

Σε βαρύ κλίμα η αγωνιστική

Σε βαρύ κλίμα, από τον θάνατο των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό άλλων 3 στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, διεξάγεται η 19η αγωνιστική της Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής στην «Allwyn Αrena» (όπως είναι το νέο όνομα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας), όπου η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί στη 2η θέση με αγώνα λιγότερο. Εν μέσω πένθους ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ (επίσης με αγώνα λιγότερο) φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 31/1: Παναιτωλικός - Αρης (17.00 - Cosmote Sport 2), Ατρόμητος - ΟΦΗ (18.00 - Novasports 2), Βόλος - ΑΕΛ (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 1/2: Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (16.00 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Κηφισιά (17.30 Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός (19.30 - Novasports Prime), ΑΕΚ - Ολυμπιακός (21.00 - Cosmote Sport 1).

BASKET LEAGUE

Κρίσιμες κόντρες σε Ιβανώφειο και Αγιο Θωμά

Η κρίσιμη κόντρα για τη μάχη της πρώτης οκτάδας στο Ιβανώφειο, μεταξύ Ηρακλή και Καρδίτσας, αλλά και το κομβικό ντέρμπι ουραγών στον Αγιο Θωμά, ανάμεσα σε Μαρούσι και Πανιώνιο, είναι τα ματς που ξεχωρίζουν στη 17η αγωνιστική της Basket League. Ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στο ΣΕΦ, ενώ ο 2ος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Αλεξάνδρειο απέναντι στον Αρη. Από το πρόγραμμα αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ - Μύκονος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΚΑΕ του «Δικεφάλου του Βορρά». Ρεπό έχει ο Προμηθέας Πάτρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 31/1: Ηρακλής - Καρδίτσα (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Ολυμπιακός - Περιστέρι (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου (18.15 - ΕΡΤ Sport 1).

Κυριακή 1/2: Μαρούσι - Πανιώνιος (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Αρης - Παναθηναϊκός (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Κομβικό ματς στο Παλαιό Φάληρο

Με το κυρίως μέρος της 13ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Volleyleague, ενώ αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΟΦΗ. Από τα ματς που θα γίνουν ξεχωρίζει η κομβική κόντρα στη μάχη της σωτηρίας, μεταξύ Φλοίσβου και Φοίνικα Σύρου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 31/1: Ολυμπιακός - Καλαμάτα (20.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Κηφισιά (21.00).

Κυριακή 1/2: Φλοίσβος - Φοίνικας Σύρου (18.00).