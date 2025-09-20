SUPER LEAGUE

Ανεβάζει τους τόνους το ντέρμπι «αιωνίων»

Ανεβαίνουν οι τόνοι στη Super League, καθώς στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής δεσπόζει το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το πρώτο ραντεβού των «αιωνίων» βρίσκει τις δύο ομάδες σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση: Οι φιλοξενούμενοι «ερυθρόλευκοι» με το απόλυτο 3 στα 3 φιγουράρουν στην κορυφή, ισόβαθμοι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και στον αγώνα της Λεωφόρου θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες. Από την άλλη οι «πράσινοι» - που έχουν μπει πρόωρα σε κλίμα εσωστρέφειας και ραγδαίων αλλαγών, με τον Ρούι Βιτόρια να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας - θέλουν να βγάλουν αντίδραση.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής περιλαμβάνεται και η επικίνδυνη έξοδος της επίσης αήττητης και πρωτοπόρου ΑΕΚ στη Λάρισα, όπου αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Σημαντικές είναι τέλος οι αναμετρήσεις στο Αγρίνιο, μεταξύ Κηφισιάς και Αρη, και στη Λιβαδειά, ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 20/9: Κηφισιά - Αρης (18.00 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18.00 - Novasports 2), Βόλος - Αστέρας Τρίπολης (20.00 - Cosmote Sport 2), ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20.30 - Novasports Prime).

Κυριακή 21/9: ΑΕΛ - ΑΕΚ (17.30 - Cosmote Sport 1), Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18.00 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Ξεχωρίζει η αθηναϊκή κόντρα

Η συνοικιακή κόντρα της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη μεταξύ Πανιωνίου και Athens Kallithea για τον 2ο όμιλο, είναι το ματς που δεσπόζει στη 2η αγωνιστική της Super League 2. Στον 1ο όμιλο, αποστολή εκτός έδρας περιμένει τον Ηρακλή, που δοκιμάζεται στην Καβάλα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 20/9: ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας (14.00 - Action 24), Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα (17.00).

Κυριακή 21/9 (17.00): Νίκη Βόλου - Καμπανιακός, Αστέρας Τρίπολης Β' - Νέστος Χρυσούπολης, Καβάλα - Ηρακλής.

2ος όμιλος

Σάββατο 20/9 (17.00): Μαρκό - Ηλιούπολη, Χανιά - Καλαμάτα.

Κυριακή 21/9: Πανιώνιος - Athens Kallithea (14.00 - Action 24), Παναργειακός - Αιγάλεω (17.00), Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β' (17.00).

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ανοίγει η αυλαία της Premier ανδρών

Ξεκινά η νέα σεζόν στην Premier χάντμπολ ανδρών με την 1η αγωνιστική, στο πρόγραμμα της οποίας ξεχωρίζει η αναμέτρηση στην Ηλιούπολη, μεταξύ του πρωταθλητή Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 20/9: ΓΑΣ Κιλκίς - Διομήδης Αργους (17.00), Δράμα - Βριλήσσια (18.00), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (18.00), Φέρωνας Βέροιας - Δούκας (18.00).

Κυριακή 21/9: ΑΕΚ - Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (19.00), Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας (17.00 - ΕΡΤ2).