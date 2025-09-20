Σάββατο 20 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 21 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 44
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα του διημέρου 20 - 21 Σεπτέμβρη
Σάββατο

Πρωί:

01.30: 20 χλμ. βάδην (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου)

03.00: Δισκοβολία (Α), προκριματικός Α' Γκρουπ

03.25: 100 μ. (Α) Δέκαθλο

03.50: 20 χλμ. βάδην (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ (Παπαμιχαήλ)

04.00: Σφαιροβολία (Γ), προκριματικός

04.05: Μήκος (Α) Δέκαθλο

04.35: Δισκοβολία (Α), προκριματικός Β' Γκρουπ (Παυλίδης)

05.30: Μήκος (Γ) Επταθλο

05.45: Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απόγευμα:

13.00: Ακοντισμός (Γ) Επταθλο

13.05: Υψος (Α) Δέκαθλο

13.35: 4x400 μ. (Α), προκριματικός

13.54: Σφαιροβολία (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

14.00: 4x400 μ. (Γ), προκριματικός

14.25: 4x100 μ. (Α), προκριματικός

14.45: 4x1.000 μ. (Γ), προκριματικός

15.05: Ακοντισμός (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Τζένγκο)

15.11: 800 μ. (Γ) Επταθλο

15.29: 5.000 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

15.55: 400 μ. (Α) Δέκαθλο

16.22: 800 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή

Πρωί:

03.05: 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο

03.55: Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ

05.05: Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ

05.35: Επί κοντώ (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ

06.20: Επί κοντώ (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ

Απόγευμα:

11.35: Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ

12.47: Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ

13.30: Υψος (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

13.35: 800 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

13.50: 5.000 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ

14.00: Δισκοβολία (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ

14.25: 4x400 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ

14.40: 4x400 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

14.55: 1500 μ. (Α) Δέκαθλο

15.10: 4x100 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ

15.20: 4x100 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ

  • Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ2.
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Φινάλε προσδοκιών για την ελληνική αποστολή
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ