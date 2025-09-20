Πρωί:
01.30: 20 χλμ. βάδην (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου)
03.00: Δισκοβολία (Α), προκριματικός Α' Γκρουπ
03.25: 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03.50: 20 χλμ. βάδην (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ (Παπαμιχαήλ)
04.00: Σφαιροβολία (Γ), προκριματικός
04.05: Μήκος (Α) Δέκαθλο
04.35: Δισκοβολία (Α), προκριματικός Β' Γκρουπ (Παυλίδης)
05.30: Μήκος (Γ) Επταθλο
05.45: Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο
Απόγευμα:
13.00: Ακοντισμός (Γ) Επταθλο
13.05: Υψος (Α) Δέκαθλο
13.35: 4x400 μ. (Α), προκριματικός
13.54: Σφαιροβολία (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
14.00: 4x400 μ. (Γ), προκριματικός
14.25: 4x100 μ. (Α), προκριματικός
14.45: 4x1.000 μ. (Γ), προκριματικός
15.05: Ακοντισμός (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Τζένγκο)
15.11: 800 μ. (Γ) Επταθλο
15.29: 5.000 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
15.55: 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16.22: 800 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ
Πρωί:
03.05: 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03.55: Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ
05.05: Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ
05.35: Επί κοντώ (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ
06.20: Επί κοντώ (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ
Απόγευμα:
11.35: Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο, Α' Γκρουπ
12.47: Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο, Β' Γκρουπ
13.30: Υψος (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
13.35: 800 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
13.50: 5.000 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ
14.00: Δισκοβολία (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ
14.25: 4x400 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ
14.40: 4x400 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
14.55: 1500 μ. (Α) Δέκαθλο
15.10: 4x100 μ. (Γ), ΤΕΛΙΚΟΣ
15.20: 4x100 μ. (Α), ΤΕΛΙΚΟΣ