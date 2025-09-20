Στον τελικό του ακοντισμού αγωνίζεται η Ελίνα Τζένγκο | Ιστορική παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία | Ξανά στη μάχη στο βάδην
Στην τρίτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Ελίνα Τζένγκο, έστω και με περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν, έκανε την προσωπική της υπέρβαση και βρέθηκε στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα προκριματικά δεν κατάφερε να πιάσει απευθείας το όριο για τον τελικό (62,50 μ.), τελικά όμως με καλύτερη βολή στα 61,31 μ. ήρθε 6η στο γκρουπ της και 11η συνολικά ανάμεσα στις 12 αθλήτριες που εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό. Να σημειωθεί ότι η Τζένγκο είχε άλλες δύο βολές, μία στα 59,76 μ. και μία μετέπειτα στα 61,11 μ.
Πλέον, απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης, η Τζένγκο στοχεύει σε μια καλύτερη παρουσία στον τελικό, με βάση την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και τη σταθερότητα που έχει δείξει φέτος στις μεγάλες βολές.
Eurokinissi
Για τον νεαρό δισκοβόλο, εφαλτήριο για τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του αποτελεί η πολύ καλή παρουσία του μέχρι τώρα στη σεζόν, η οποία περιλάμβανε 18 αγώνες στους οποίους σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, με 65,11 μ., και αρκετές άλλες σπουδαίες επιδόσεις, με πολλές βολές πάνω από τα 60 μ. Στα προκριματικά, με το όριο πρόκρισης στον τελικό να είναι στα 66,50 μ., ο Ελληνας αθλητής θα πρέπει να κυνηγήσει μια επίδοση πάνω και από το δικό του ρεκόρ. Ο ίδιος πάντως δηλώνει σε καλή κατάσταση ώστε να παλέψει για το καλύτερο δυνατό.
Μία βδομάδα μετά τον αγώνα των 35 χλμ. στην πρεμιέρα, το βάδην επιστρέφει στο πρόγραμμα της διοργάνωσης το τελευταίο διήμερο, με τους αθλητές και τις αθλήτριες του αγωνίσματος να βρίσκονται ξανά στην εκκίνηση το Σάββατο, αυτήν τη φορά για τα 20 χλμ. Από ελληνικής πλευράς, όπως και στο αγώνισμα των 35 χλμ. θα υπάρξει και πάλι τριπλή συμμετοχή στις γυναίκες: Αυτήν τη φορά την τριάδα αποτελούν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Χριστίνα Παπαδοπούλου και η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στους άνδρες το «παρών» θα δώσει και πάλι, όπως και στα 35 χλμ., ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ.
Από την πλευρά τους Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου, που ταξίδεψαν στο Τόκιο με καλύτερους χρόνους 1.36.54 η πρώτη και 1.41.57 η δεύτερη, αναμένεται να παλέψουν για την καλύτερη δυνατή διάκριση σε μια κούρσα που απαιτεί επίπονη προσπάθεια σε δύσκολες συνθήκες. Ο δε Παπαμιχαήλ, μετά την 29η θέση που κατέλαβε στα 35 χλμ., θα βρεθεί στην εκκίνηση και των 20 χλμ. επιδιώκοντας μια καλύτερη επίδοση, σε ένα αγώνισμα όπου φέτος έχει αγωνιστεί δύο φορές και τη μία απ' αυτές σημείωσε αξιόλογο χρόνο, 1.23.54. Κάτι αντίστοιχο επιδιώκει ο έμπειρος αθλητής να κυνηγήσει στη δεύτερη συμμετοχή του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
