ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Φινάλε προσδοκιών για την ελληνική αποστολή

Στον τελικό του ακοντισμού αγωνίζεται η Ελίνα Τζένγκο | Ιστορική παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία | Ξανά στη μάχη στο βάδην

Ακοντισμός: Για το βήμα παραπάνω η Τζένγκο

Η παρουσία τηςστον τελικό του ακοντισμού, η ιστορική συμμετοχή τουστη δισκοβολία των ανδρών, αλλά και η τετραπλή παρουσία στα 35 χλμ. βάδην γυναικών και ανδρών, συνθέτουν το «παζλ» για την ελληνική ομάδα στο τελευταίο διήμερο (20-21/9) του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Οι βλέψεις από πλευράς ελληνικής αποστολής είναι αρκετές για ένα αξιόλογο φινάλε, με καλές εμφανίσεις και ίσως νέες διακρίσεις.

Στην τρίτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Ελίνα Τζένγκο, έστω και με περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν, έκανε την προσωπική της υπέρβαση και βρέθηκε στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα προκριματικά δεν κατάφερε να πιάσει απευθείας το όριο για τον τελικό (62,50 μ.), τελικά όμως με καλύτερη βολή στα 61,31 μ. ήρθε 6η στο γκρουπ της και 11η συνολικά ανάμεσα στις 12 αθλήτριες που εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό. Να σημειωθεί ότι η Τζένγκο είχε άλλες δύο βολές, μία στα 59,76 μ. και μία μετέπειτα στα 61,11 μ.

Πλέον, απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης, η Τζένγκο στοχεύει σε μια καλύτερη παρουσία στον τελικό, με βάση την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και τη σταθερότητα που έχει δείξει φέτος στις μεγάλες βολές.

Δισκοβολία: Για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια συμμετοχή Ελληνα αθλητή στον τελικό





Eurokinissi

Σε μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στίβο, στο αγώνισμα της δισκοβολίας ανδρών θα υπάρξει στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συμμετοχή Ελληνα αθλητή στον τελικό, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Ο νεαρός πρωταθλητής Δημήτρης Παυλίδης, που κάνει το ντεμπούτο του στον θεσμό, αποτελεί τον πρώτο Ελληνα που μετέχει στο αγώνισμα μετά το 1997 και τη διοργάνωση της Αθήνας. Αποτελεί επίσης τη μόλις 4η ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα στην Ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, μετά τον Κώστα Γεωργακόπουλο το 1983 και το 1987 και τον Χρήστο Παπαδόπουλο το 1997.

Για τον νεαρό δισκοβόλο, εφαλτήριο για τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του αποτελεί η πολύ καλή παρουσία του μέχρι τώρα στη σεζόν, η οποία περιλάμβανε 18 αγώνες στους οποίους σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, με 65,11 μ., και αρκετές άλλες σπουδαίες επιδόσεις, με πολλές βολές πάνω από τα 60 μ. Στα προκριματικά, με το όριο πρόκρισης στον τελικό να είναι στα 66,50 μ., ο Ελληνας αθλητής θα πρέπει να κυνηγήσει μια επίδοση πάνω και από το δικό του ρεκόρ. Ο ίδιος πάντως δηλώνει σε καλή κατάσταση ώστε να παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Βάδην: Για τη «ρεβάνς» η Ντρισμπιώτη

Μία βδομάδα μετά τον αγώνα των 35 χλμ. στην πρεμιέρα, το βάδην επιστρέφει στο πρόγραμμα της διοργάνωσης το τελευταίο διήμερο, με τους αθλητές και τις αθλήτριες του αγωνίσματος να βρίσκονται ξανά στην εκκίνηση το Σάββατο, αυτήν τη φορά για τα 20 χλμ. Από ελληνικής πλευράς, όπως και στο αγώνισμα των 35 χλμ. θα υπάρξει και πάλι τριπλή συμμετοχή στις γυναίκες: Αυτήν τη φορά την τριάδα αποτελούν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Χριστίνα Παπαδοπούλου και η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στους άνδρες το «παρών» θα δώσει και πάλι, όπως και στα 35 χλμ., ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ.





Eurokinissi

Η Ντρισμπιώτη είναι η μοναδική από την ελληνική γυναικεία τριάδα που θα συμμετάσχει και στα δύο αγωνίσματα του προγράμματος του βάδην. Υπενθυμίζεται ότι η αθλήτρια από την Καρδίτσα στα 35 χλμ. είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει, λόγω στομαχικών διαταραχών. Οσον αφορά τα 20 χλμ., η Ντρισμπιώτη έχει κάνει φέτος δύο εμφανίσεις στο συγκεκριμένο αγώνισμα, όπου την πρώτη δεν κατάφερε να τερματίσει αλλά τη δεύτερη έκανε σημαντική επίδοση, 1.29.16, κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, 1.28.12. Πλέον η 36χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, χωρίς να αντιμετωπίζει άλλα ζητήματα, ευελπιστεί να κλείσει την παρουσία της στη διοργάνωση του Τόκιο με μια καλή επίδοση.

Από την πλευρά τους Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου, που ταξίδεψαν στο Τόκιο με καλύτερους χρόνους 1.36.54 η πρώτη και 1.41.57 η δεύτερη, αναμένεται να παλέψουν για την καλύτερη δυνατή διάκριση σε μια κούρσα που απαιτεί επίπονη προσπάθεια σε δύσκολες συνθήκες. Ο δε Παπαμιχαήλ, μετά την 29η θέση που κατέλαβε στα 35 χλμ., θα βρεθεί στην εκκίνηση και των 20 χλμ. επιδιώκοντας μια καλύτερη επίδοση, σε ένα αγώνισμα όπου φέτος έχει αγωνιστεί δύο φορές και τη μία απ' αυτές σημείωσε αξιόλογο χρόνο, 1.23.54. Κάτι αντίστοιχο επιδιώκει ο έμπειρος αθλητής να κυνηγήσει στη δεύτερη συμμετοχή του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.