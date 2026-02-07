ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Εθνικής πόλο γυναικών

Συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχία της Εθνικής πόλο γυναικών, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κερδίζοντας την Ιταλία στον μικρό τελικό.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο κερδίζουν και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό, μέσα σε λίγους μήνες, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και το δέσιμο που υπάρχει στην ομάδα. Καλή δύναμη για τη συνέχεια».